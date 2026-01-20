Video Accident crâncen în Chiajna. O persoană încarcerată după ce un autoturism a fost lovit de tren

Un accident feroviar s-a produs pe strada Tineretului din localitatea Chiajna, unde un autoturism a fost implicat într-o coliziune cu un tren. În urma impactului, o persoană a rămas încarcerată, fiind necesară intervenția echipajelor de salvare.

UPDATE Trenul R 9427 staționează „până la finalizarea intervențiilor pentru descarcerare

Accidentul s-a produs la ora 19:00, pe secția de circulație București Vest – Chiajna, la kilometrul feroviar 68+900, potrivit Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” S.A:

„Trenul R 9427 , aparținând Societății Naționale de Transport Feroviar Călători „CFR Călători” S.A., care circula pe relația București Progresu – București Nord, a surprins și a lovit un autoturism răsturnat în gabaritul liniei de cale ferată, pe firul II .Din primele informații transmise de la fața locului, nu s-au înregistrat victime”, precizează CFR, într-un comunicat.

Trenul R 9427 staționează „până la finalizarea intervențiilor pentru descarcerare, eliberarea gabaritului și până la reluarea circulației, conform dispozițiilor organelor competente, după încheierea anchetei”.

Traficul feroviar se desfășoară în continuare pe firul 1, în condiții de siguranță, conform reglementărilor în vigoare.

„Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A., prin personalul de specialitate, a intervenit imediat la fața locului și colaborează permanent cu autoritățile abilitate, pentru asigurarea siguranței circulației feroviare și reluarea traficului în condiții normale, imediat după finalizarea procedurilor legale”, se mai arată în comunicat.

Știrea inițială

Potrivit autorităților, la sosirea primelor echipaje de pompieri, autoturismul se afla blocat sub tren, iar pasagerii din garnitura feroviară reușiseră să coboare în siguranță.

Victima este conștientă, iar echipajele de intervenție au ajuns la aceasta și acționează pentru extragerea ei dintre fiarele contorsionate ale autoturismului.

La fața locului intervin două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori, precum și două echipaje SMURD, care acordă asistență medicală de urgență.

Autoritățile urmează să stabilească circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul.