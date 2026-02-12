Video Explozie devastatoare pe o stradă din Italia: șase persoane rănite, inclusiv doi minori

Un camion care transporta butelii de oxigen a explodat joi într-o localitate din centrul Italiei, provocând panică în trafic și rănirea a șase persoane. Printre victime se numără doi copii, iar flăcările au ajuns până la acoperișurile unor case din apropiere.

Sursa video: X/ @bepis

Incidentul s-a produs în orașul Bibbiena, Italia, unde vehiculul, aflat în trafic, a fost cuprins de flăcări, urmat de o explozie puternică. Potrivit presei locale, buteliile de oxigen aflate în camion au început să sară în aer una după alta, amplificând pericolul și extinzând incendiul pe o rază largă.

În urma deflagrației, șase persoane au fost rănite. Șoferul camionului și un pompier au suferit arsuri ușoare, iar două mame și doi copii au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Intervenție de urgență și pagube materiale

Primei explozii i-au urmat alte detonări, flăcările ridicându-se la câțiva metri înălțime. Incendiul a afectat mai multe mașini parcate și locuințe din zonă, focul ajungând până la acoperișurile caselor din apropiere, relatează Arezzo Notizie.

La fața locului au intervenit patru ambulanțe, echipaje de poliție și pompieri. Autoritățile au închis temporar drumul afectat pentru a permite desfășurarea operațiunilor de salvare și stingere a incendiului.

Furgoneta transporta consumabile medicale, motiv pentru care avea la bord butelii de oxigen. Cauzele exacte ale exploziei urmează să fie stabilite de anchetatori, potrivit informațiilor apărute în presa locală.