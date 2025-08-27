Video Ministrul Transporturilor critică Metrorex pentru „sporurile imorale” și condițiile din subteran: „Să se gândească cum circulă călătorii”

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, trage un semnal de alarmă privind problemele grave depistate la Metrorex. Într-o postare făcută miercuri pe Facebook, ministrul a anunțat că Autoritatea de Siguranță Feroviară Română (ASFR) a identificat o serie de deficiențe majore în rețeaua de metrou a Capitalei.

„Multe dintre sesizările primite în ultimele luni s-au confirmat”, a declarat Șerban, precizând că, doar în luna iulie, ASFR a găsit 49 de defecțiuni tehnice, trenuri puse în circulație cu mai puțini însoțitori decât prevede contractul, personal neautorizat implicat în activități ce țin de siguranța circulației, dar și abateri grave în procesul de instruire a angajaților.

În urma acestor constatări, au fost aplicate sancțiuni și dispuse măsuri clare.

„Au fost aplicate sancțiuni și s-au impus măsuri clare, cu termene ferme. În plus, ASFR a propus elaborarea unui proiect de ordin al ministrului Transporturilor, pentru a îmbunătăți controlul asupra modului în care este pregătit personalul Metrorex care răspunde de siguranța călătorilor”, a adăugat Ciprian Șerban.

„Vom urmări îndeaproape cum sunt puse în aplicare măsurile dispuse. Siguranța oamenilor nu se tratează cu superficialitate. Cine nu respectă regulile, va răspunde. Iar pentru cei aflați în birourile Metrorex, le spun doar atât: înainte de sporurile pentru munca din subteran, să se gândească la condițiile în care circulă publicul călător”, a transmis ministrul Ciprian Șerban.

Peste mai puțin de două săptămâni, biletele STB–Metrorex se vor scumpi. Un bilet STB plus Metrorex va costa 7 lei, în loc de 5 lei, iar un abonament metropolitan și metrou, pe 1 an de zile, va avea o creștere de peste 200 de lei.