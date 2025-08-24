Scumpire majoră a biletelor STB-Metrorex, în două săptămâni. Cât va costa o călătorie

Biletele integrate STB–Metrorex se vor scumpi peste două săptămâni, după ce Ordinul ministrului Transporturilor privind majorarea tarifelor a fost publicat vineri în Monitorul Oficial al României.

Ordinul ministrului Transporturilor și Infrastructurii privind scumpirea biletelor STB-Metrorex a apărut vineri în Monitorul Oficial al României.

La sfârșitul lunii iulie, pe site-ul Ministerului Transporturilor, a fost postat în consultare publică proiectul de Ordin al ministrului Transporturilor și Infrastructurii pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr.1026/2021 privind aprobarea tarifelor de călătorie cu metroul.

„Începând cu data de 1 ianuarie 2025, tarifele la călătoria cu metroul au fost modificate prin Ordinul ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 4094/2024 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 1.026/2021 privind aprobarea tarifelor de călătorie cu metroul”, se arată în Nota de fundamentare a proiectului de act normativ, potrivit clubferoviar.ro.

Planul scumpirilor a fost pregătit cu mult timp înainte

Proiectul de Ordin de ministru al Transporturilor privind majorarea tarifelor la metrou cu 66,66% a fost pus în consultare publică în ajunul Crăciunului, când oamenii aveau alte preocupări. Iar dezbaterea a fost organizată la Minister pe 30 decembrie. Majorarea a intrat în vigoare la 1 ianuarie. Aceasta a fost sursa de finanțare pentru creșterea salariilor angajaților Metrorex cu 1.050 de lei de persoană, căci Unitatea – Sindicatul Liber Metrou amenința cu greva.

În cadrul acestei modificări nu au fost incluse decât titlurile de călătorie valabile exclusiv la călătoria cu metroul, nu și cele de tip „metropolitan integrat”, ce permit călătoria atât cu metroul, cât și cu mijloacele de transport public de suprafață din București și județul Ilfov ale operatorilor de transport ce au încheiate contracte de servicii publice cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (ADI-TPBI).

Scumpirea biletelor va intra în vigoare peste două săptămâni. Cât vor plăti bucureștenii

Un bilet STB plus Metrorex va costa 7 lei, în loc de 5 lei. Iar un abonament metropolitan și metrou, pe 1 an de zile, va avea o creștere de peste 200 de lei. Iată toate tarifele propuse:

Toate tarifele sunt în lei și includ TVA.

Titlurile de călătorie cu metroul achiziționate până în ziua precedentă aplicării noilor tarife pot fi utilizate până la terminarea numărului de călătorii sau expirarea duratei de valabilitate a acestora.

Titlurile de călătorie cu valabilitate de 120 minute, 24 și 72 ore acceptă ultima validare cu un minut înainte de expirarea perioadei stabilite și permit călătoria până în ultimul minut al valabilității pe liniile STB - S.A. și până la ieșirea din stație de la METROREX - S.A. Acestea permit un număr nelimitat de validări în limita de timp prevăzută.