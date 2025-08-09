Un polițist, fost sportiv de performanță, a murit din cauza unei glume inconștiente. S-a urcat pe capota unei mașini, iar șoferul a pus o frână bruscă

Alexandru Muraru, un tânăr polițist din Vrancea, a murit la doar 22 de ani. El a căzut de pe capota unei mașini, din cauza unui joc inconștient. Tânărul lucra la Poliția Transporturi Feroviare și era student la Drept. De asemenea, a fost handbalist de performanță.

Accidentul stupid a avut loc în noaptea de 2 spre 3 august. Tânărul polițist, în vârstă de 22 ani, împreună cu doi prieteni, a plecat la plimbare cu o mașină prin comuna Jariștea, județul Vrancea. El și un alt prieteni s-ar fi urcat pe capota autoturismului. La un moment dat, șoferul a pus o frână bruscă, moment în care cei doi au căzut și s-au lovit puternic de carosabil.

Inițial, nu au sunat la 112, deoarece păreau bine, însă, după câteva ore, tânărului polițist i s-a făcut rău și a intrat în șoc traumatic seve. A fost chemată ambulanța și ambii băieți căzuți de pe capotă au fost transportați la Spitalul Județean Focșani. Starea polițistului angajat la SRPT Galați s-a agravat și a fost transferat la un spital din Iași. Joi seară, inima tânărului polițist a încetat să mai bată, în ciuda eforturilor medicilor.

Șoferul care conducea autoturismul este anchetat de Poliția Rutieră Vrancea. El este student la Academia Militară. În caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, urmând să se stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul, potriviit Pro Lider FM.

Handbalist de performanță

Alexandru Muraru a fost component al echipei CSM Focșani 2007 până la retragerea acesteia din Liga Națională, în sezonul 2025/2026, potrivit presei locale.

Marius Ragea, fostul căpitan al echipei de handbal CSM Focșani 2007, a publicat un mesaj emoționant: „Ai plecat prea devreme, lăsând în urmă numai tristețe și durere. Păcat, ai fost un coleg ambițios, cuminte, respectuos și luptător! Este foarte trist că oamenii atât de importanți și dragi ne părăsesc. Drum lin!! Sincere condoleanțe familiei!!”

Comunicatul Poliției

„Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea s-au sesizat din oficiu cu privire la producerea unui accident rutier, în urma căruia un tânăr de 22 de ani a suferit leziuni grave, fiind transportat la o unitate medicală.

Din verificările preliminare efectuate a rezultat că, în noaptea de 02/03 august a.c., un tânăr de 20 de ani a condus un autoturism pe raza localității Jariștea, iar la un moment dat, doi pasageri, ambii în vârstă de 22 de ani, aflați în exteriorul autoturismului, au suferit leziuni.

Șoferul și unul dintre pasageri, care a suferit leziuni minore, au fost testați cu aparatele din dotare, rezultatele fiind negative. Polițiștii desfășoară cercetări în cadrul unui dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii evenimentului”, a transmis IPJ Vrancea.