Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete a declarat joi, la „Interviurile Adevărul”, că proiectul noii Legi a salarizării, în forma actuală, ar putea genera un val masiv de plecări din sistemul medical românesc, avertizând asupra riscului celui mai mare exod de medici din perioada postdecembristă.

Potrivit fostului ministru, diminuarea atractivității financiare a profesiei medicale ar putea împinge tot mai mulți specialiști să își continue cariera în alte state din Uniunea Europeană.

„Dacă acest proiect de lege va trece în forma actuală, va exista cel mai mare exod al personalului medical de după Revoluție. Vă pot garanta acest lucru, pentru că nimeni nu va veni în sistemul de sănătate să lucreze pe un salariu de 1,5 ori mai mic decât media Uniunii Europene și majoritatea vor părăsi această țară, pentru că au contraoferte în statele membre ale Uniunii”, a declarat Alexandru Rogobete la „Interviurile Adevărul”.

Rogobete consideră că efectele unei astfel de reforme trebuie analizate cu atenție înainte de adoptarea formei finale a legii, avertizând că sănătatea se confruntă deja cu probleme de personal în numeroase unități medicale din țară.

Declarațiile lui Alexandru Rogobete vin pe fondul dezbaterilor privind viitoarea lege a salarizării în sectorul public.

Fostul a explicat de ce eventualele modificări care ar afecta veniturile personalului medical ar putea accentua deficitul de specialiști din sistemul sanitar și ar încuraja migrația acestora către state care oferă condiții salariale mai avantajoase:

„Dacă făceam Legea salarizării în 2023 bubuia deficitul”

Alexandru Rogobete a explicat și de ce Legea salarizării nu a fost adoptată în perioada în care PSD deținea portofoliul Muncii, susținând că o astfel de măsură nu ar fi putut fi susținută financiar în paralel cu noua Lege a pensiilor.

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Ambele reforme erau prevăzute în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), însă impactul lor bugetar ar fi fost prea mare dacă ar fi fost implementate simultan, susține fostul ministru al Sănătății.

„PNRR-ul a avut două legi scumpe, Legea pensiilor și Legea salarizării. Nu puteau fi făcute amândouă în același an, adică în 2023, când au fost programate, pentru că bubuia deficitul și nu exista resursă financiară. Premierul Ciucă, de atunci, a negociat cu Comisia Europeană și le-a împărțit în două. Prima a fost Legea pensiilor, scumpă și aia, cu impact mare, și au mutat Legea salarizării pe ultima cerere de plată, adică în 2026, tocmai pentru a exista o distanță între cele două legi, pentru a nu afecta și mai mult bugetul național.

Varianta (n.r. Legii salarizării) este în lucru din 2023, cu toate sindicatele, cu doamna Bucura, cu domnul Rafila, am participat și eu. Din 2023 se lucrează la povestea asta”, a transmis Alexandru Rogobete.

Despre Cseke Attila: „A spus clar că nu poate susține acest proiect”

Alexandru Rogobete a comentat și poziția actualului ministru interimar al Sănătății, Cseke Attila, despre care a spus că se opune formei actuale a proiectului de lege.

Rogobete a declarat că apreciază experiența administrativă a liderului UDMR și a subliniat că acesta a avertizat, la rândul său, asupra efectelor pe care reforma le-ar putea avea asupra veniturilor din sistem.

„Eu îl apreciez și îl respect foarte mult pe domnul ministru Cseke. Este un profesionist, cunoaște foarte bine administrația, poziția dânsului a fost fermă și clară, a spus că nu susține acest proiect de lege și inclusiv domnul ministru a spus că salariile scad și că nu poate susține așa ceva”, a declarat Alexandru Rogobete.



