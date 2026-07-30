CSM intervine după ce senatorul USR Cristian Ghinea l-a numit pe Marius Voineag „gibon” și „borfaș imobiliar”

Secția pentru procurori a CSM a decis să apere reputația profesională a adjunctului procurorului general, Marius Voineag, după derapajul de limbaj al senatorului USR Cristian Ghinea.

Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis, în ședința din 30 iulie 2026, să apere reputația profesională a lui Marius-Ionuț Voineag, adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Hotărârea vine după declarațiile făcute de senatorul USR Cristian Ghinea în podcastul „Comunitatea Liberală”, publicat pe YouTube, se arată în comunicatul transmis de instituţie.

În podcast, Cristian Ghinea l-a catalogat pe Marius Voineag drept „gibon borfaș”, „logică de manelist”, „borfaș imobiliar” și „psihopat”. Afirmațiile senatorului au fost făcute în contextul în care procurorul general al României, Cristina Chiriac, a emis un ordin de reorganizare prin care Marius Voineag a primit în coordonare mai multe structuri importante ale instituției, printre care Secția Parchetelor Militare, Serviciul tehnic și Serviciul de tehnologia informației.

„Ieri, doamna Chiriac, aia pe care a apărat-o Nicuşor Dan de era să se arunce în aer pentru ea, i-a dat lui Voineag atribuție de serviciu, să se ocupe de interceptări. Deci interceptările procurorilor din toată țara trec pe la acest ticălos Voineag, care, când era șeful DNA, se lăuda că a primit o sabie cadou de la SRI. De ce folosea acest simbol falic Voineag? Ce înseamnă pentru un manelist ca el? Pentru un borfaș, că asta este, un borfaș imobiliar care face afaceri….Declarațiile lui….Omul a zis că face afaceri, are incompatibilități, dar face afaceri şi atunci își investește banii în imobiliare. Ceea ce înseamnă să urinezi pe spiritul legii”, a afirmat senatorul USR în cadrul podcastului.

În acest context, CSM consideră că limbajul folosit de senator depășește limitele unei critici acceptabile și a decis să îi apere reputația profesională lui Marius Voineag.

„În ședința din data de 30 iulie 2026, Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât apărarea reputaţiei profesionale a domnului procuror Marius-Ionuţ Voineag, adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în raport cu afirmaţiile domnului senator Cristian Ghinea formulate în cadrul podcastului Comunitatea Liberală, publicat pe platforma YouTube.

Agresivitatea limbajului utilizat de domnul senator Cristian Ghinea la adresa domnului procuror, sub forma unor atacuri virulente şi ofensatoare, centrate pe discreditarea persoanei, depășește cu mult libertatea de exprimare și nu poate fi justificat în nici un moment de legitimitatea unui eventual interes public”, se arată în documentul citat.

Disputa dintre Cristian Ghinea și Marius Voineag durează de mai mult timp. În ianuarie 2024, pe când coordona Departamentul de Politici Publice al USR, Cristian Ghinea a depus o plângere la Curtea de Apel București împotriva lui Voineag, care conducea atunci Direcția Națională Anticorupție. Senatorul l-a acuzat că „inventează o formă de impunitate” și că „a acoperit ilegalitățile” într-un dosar deschis din oficiu privind fonduri europene.

La rândul său, în martie 2024, Consiliul Superior al Magistraturii a reacționat la acele atacuri și a susținut că declarațiile repetate ale unor lideri USR, printre care Cristian Ghinea și Cătălin Drulă, au adus prejudicii grave imaginii Direcției Naționale Anticorupție.