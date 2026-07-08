Ursul care a ajuns lângă București continuă să cutreiere pădurile din Snagov și Gruiu. „Face și 30 de kilometri”. Ce măsuri iau autoritățile

O prezență absolut neobișnuită a declanșat alerta în județul Ilfov, după ce un urs de mari dimensiuni a fost observat în pădurile de lângă Capitală. Semnalat inițial duminică în zona Gruiu de un pădurar cu o experiență de 35 de ani care nu a mai întâlnit niciodată un astfel de exemplar în zonă, animalul sălbatic a fost localizat ulterior la limita cu localitatea Snagov. Autoritățile au emis avertizări Ro-Alert, iar jandarmii monitorizează permanent perimetrul, în timp ce specialiștii avertizează populația să evite deplasările în pădure și explică regulile stricte de supraviețuire în cazul unei întâlniri directe.

Un pădurar care are în administrare 450 de hectare de pădure a semnalat că în apropierea localității Gruiu, din județul Ilfov, a întâlnit, în pădure, un urs de aproximativ 400-500 de kilograme, o prezență absolut neobișnuită. Între timp, marți, 7 iulie, alte semnale privind prezența ursului au venit din zona localității vecine, Snagov, ceea ce a determinat întrunirea autorităților, marți-seara, pentru a face un plan de bătaie.

„Deocamdată, la nivelul UAT Snagov a fost întrunită azi-noapte comisia prevăzută de OUG 21/2004, s-a constatat că nu a intrat în zona de intravilan a localității și rămâne sub supraveghere, cu echipajele de jandarmi. Alerta a fost pe numărul de urgență 112. Echipajele de jandarmi s-au dus imediat la fața locului, după care domnul primar a convocat comitetul de intervenție, conform legii, și în urma verificărilor efectuate nu au reușit să observe exemplarul respectiv de urs”, a precizat, pentru „Adevărul”, prefectul județului Ilfov, Simona Neculae.

Ursul ar fi fost văzut ultima dată pe drumul județean care leagă localitățile Gruiu și Snagov. Jandarmii au fost alertați încă de la prima semnalare a prezenței animalului sălbatic, de duminică-seara, însă „nu au reușit să observe urme în pădure”.

„S-a sunat la 112 și s-a dat Ro-Alert azi-noapte, s-au urmat procedurile legale. Noi am făcut tot ce scrie în lege, conform procedurii. Acum, nefiind identificat exemplarul, nu avem ce să facem decât să ținem zonele sub supraveghere”, a completat prefectul Simona Neculae.

Autoritățile sunt pregătite să intervină, a mai spus Neculae, primarul din Snagov a luat legătura și cu medici veterinari și cu reprezentanți ai Direcției Silvice.

„Din ce am observat aseară la Snagov, domnul primar știe procedura și este pregătit. A luat legătura și cu medicii veterinari, și cu cei de la Jandarmerie, au luat legătura de asemenea și cu cei de la Direcția Silvică și sunt pregătiți. (...) Ei (n. red. - primarii) au obligația să ia legătura și cu vânători care gestionează sau au activitate pe un fond de vânătoare, și cu cei de la asociațiilor non-profit care sunt agrementați ca să dețină arme cu tranchilizante sau să intervină alături de medicii veterinari. La noi în Ilfov problema este sub observație. O să avem o ședință chiar de instruire cu primarii care au pe raza teritorială păduri, vom face o astfel de ședință de îndată. Mai mult de atât, din punct de vedere legal, nu avem ce să facem”, a conchis prefectul.

Repezentanții inspectoratului de jandarmi Județean Ilfov au precizat, la solicitarea „Adevărul”, că prima semnalare a unei posibile prezențe a unui urs pe raza localității Gruiu a fost înregistrată în dimineața zilei de 07.07.2026, dar de atunci nu a mai apărut nicio informație în acest sens. Ulterior, „a fost sesizată prin 112 observarea unui exemplar de urs brun în zona de limită dintre comunele Snagov și Gruiu (fără a fi indicată cu precizie zona), în seara zilei de 07.07.2026, fapt pentru care a fost constituită echipa de intervenție la nivelul Primăriei Snagov, conform cadrului legal incident. În continuare, zona este monitorizată, atât pe timpul zilei, cât și pe timpul nopții de către efective de jandarmi. De asemenea, situația este și în atenția celorlalte instituții competente”, a transmis IJJ Ifov.

Populația a fost informată cu privire la evitarea deplasării în zonele împădurite sau izolate unde a fost semnalată posibila prezență a ursului, cetățenii fiind sfătuiți să își păstreze calmul, să evite orice apropiere sau interacțiune cu animalul și să sesizeze de îndată autoritățile competente prin apel la 112.

Pădurar: „Noi trebuia să avem arme de vânătoare~

Pădurarul care a semnalat pentru prima dată prezența ursului lângă localitatea Gruiu, Marian Dumitrache, face zilnic observații. Diferența între situația de duminică-seara, când s-a speriat teribil observând animalul la câțiva zeci de metri, și prezent este că între timp a primit o armă.

„Noi facem observații zilnic. Eu sunt chiar în pădure acum. Nu l-am mai văzut de atunci. E posibil să se ducă 20 de km, stânga-dreapta. Urmărim și, dacă e ceva, o să sunăm la 112 și să luăm măsuri. Eu și așa sunt înarmat acum. Atunci nu aveam nimic la mine. Am doar pistol. Noi trebuia să avem arme de vânătoare. Astea le aveam înainte, până în anul 2000. În ’91, ’92 am avut armă de vânătoare, că așa se poartă, pădurarul trebuie să fie înarmat, că nu știe, se întâlnește cu ursul, mai târziu or să vină și lupii...”, a precizat pădurarul Marian Dumitrache, pentru „Adevărul”.

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Duminică seara, a povestit pădurarul, se afla în patrularea de seară. Tocmai se însera. „Ursul a fugit de lângă mine, la câțiva metri. Eu nu știam unde să fug, el nu știa unde. El se ferea de mine, eu mă feream de el”, a relatat omul.

În pădure, a explicat angajatul Direcției Silvice, vin bicicliști, vin alergători, și localnici, dar mai ales bucureșteni.

„M-am întâlnit cu câte unul și l-am spus - Vedeți că avem urși în pădure și e periculos. Nu știu ce să vă spun, să nu ziceți că vă ținem noi să nu vă plimbați prin pădure, dar e pericol! - Te întâlnești cu ursul la 15 metri în față, nu mai ai ce să-i faci. Mai ales să fie ursoaică”, a completat pădurarul.

Întâlnirea a fost neașteptată și nu i-a dat răgazul să se dumirească dacă este urs sau ursoaică, a mai sus pădurarul. Este însă posibil să fie ursoaica pe care ar mai fi văzut-o și alte persoane în apropiere de Lipia, unde ar fi intrat și într-o stupină. „Avem camerele de supraveghere ale primăriei pe marginea șoselei, se vede cum mergea ca un pieton, mergea pe marginea șoselei”, a mai povestit Dumitrache. „S-ar putea să fie ursoaica și puii să fi fost mai retrași și nu i-am văzut eu”, a mai spus pădurarul.

Marian Dumitrache are o experiență de 35 ani, iar înaintea sa a fost pădurar în aceeași zonă tatăl său. Nici unul nici altul nu au văzut până acum urși altundeva în zonă. „Nu m-am așteptat să găsesc urs în pădure. Sunt și eu pădurar de 30 și ceva de ani. Am și copilărit acolo. Tatăl meu a fost pădurar la rândul lui. De mic copil mă plimbam în pădure. Poate nu e metru de pădure pe care n-am pus piciorul (n. red. – în zonă)”, a arătat pădurarul.

Reușește să patruleze și să țină sub supraveghere pădurea de 460 de hectare cu un motoscuter electric. Pădurarii mai fac și patrulări în grup, în situații deosebite. Pentru urs, însă, nu sunt pregătiți. „E cam periculos să stai în fața ursului chiar dacă suntem 4-5”, a adăugat Dumitrache.

Situația cu adevărat periculoasă ar fi, a mai spus pădurarul, dacă au de a face cu o ursoaică și i-a și deranjat cineva puii. Cât despre ursul întâlnit, cel mai probabil „hoinărește”. „Nu cred că s-a speriat el de mine că m-a văzut cu trotineta aia prin pădure. El hoinărește. Pleacă și 30 de kilometri. Poate să fie azi la Gruiu, poate să fie la Vlădicească mâine. Poate să meargă 15 kilometri pe puțin”, a completat pădurarul.

Cum te comporți dacă întâlnești ursul în pădure

Când distanța dintre om și urs se reduce brusc la câțiva metri, prima reacție instinctivă e cea mai periculoasă, iar mitul refugiului într-un copac poate costa viața. Gabriel Păun, președintele Agent Green România, explică regulile de bază de supraviețuire într-o astfel de întâlnire.

„Dacă un om se întâlnește cu un urs, recomandarea este să nu fugă și să nu întoarcă spatele animalului. Eu mă întâlnesc frecvent cu urși în activitatea mea și recunosc că îmi este frică, pentru că este un animal mai mare și mai puternic decât mine. Nu există o confruntare egală între om și urs. Însă îl respect, păstrez distanța, nu intru în panică și încerc să mă retrag lateral, astfel încât fiecare să își continue drumul. Nu recomand urcarea într-un copac. Ursul se cațără incomparabil mai bine decât omul și poate ajunge în locuri unde noi nici măcar nu am putea urca", a explicat Gabriel Păun.

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Pentru situațiile în care distanța de siguranță nu mai poate fi păstrată, activistul de mediu recurge la un echipament de descurajare pe care îl poartă permanent.

„Eu port întotdeauna spray cu piper și un pistol cu piper pentru distanțe mai mari, inclusiv cu sistem de ochire pentru timpul nopții. Nu a fost nevoie niciodată să le folosesc și sper să nu fie nevoie nici în viitor", a subliniat activistul de mediu.

Cum îți protejezi gospodăria și animalele de vizitele urșilor

Trăind chiar în habitatul ursului, Gabriel Păun a luat o serie de măsuri preventive acasă, de la împrejmuirea curții până la gestionarea atentă a deșeurilor, iar câinii îi semnalează diferența dintre un urs și alți prădători care se apropie.

„În zona în care locuiesc, aflată în habitatul ursului, am luat măsuri preventive. Curtea este împrejmuită astfel încât animalul să nu poată intra ușor, deșeurile sunt gestionate în așa fel încât să nu îi atragă atenția, iar grădina este protejată. Am și doi câini care mă avertizează. Dacă latră într-un singur loc, de regulă este un urs. Dacă se deplasează prin curte, de cele mai multe ori sunt lupi sau, mai nou, șacali. (...) Discut constant cu vecinii și împărtășim experiențele despre ceea ce funcționează și ceea ce nu funcționează. De exemplu, o vecină are stupi de albine și i-am recomandat un gard electric cu trei fire la înălțimi diferite. Nu este o investiție foarte mare, trebuie doar întreținută vegetația de sub fire pentru a nu produce scurtcircuite. Sunt măsuri simple care funcționează și care permit conviețuirea dintre oameni și fauna sălbatică”, a explicat Gabriel Păun.