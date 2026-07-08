Video Au fost prinși adolescenții care au vandalizat mai multe mașini din parcarea unei primării din București. O fată și un băiat, puși sub control judiciar

Doi adolescenți, fată și băiat, sunt cercetați într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere. Ei au vandalizat zece mașini în Sectorul 4 din Capitală.

O fată și un băiat - ambii în vârstă de 16 ani - s-au ales cu control judiciar pentru 60 de zile, după ce au vandalizat mai multe mașini în Capitală.

Potrivit polițiștilor, pe 16 iunie un bărbat, angajat al unei instituții publice, a reclamat mai multe persoane ar fi pătruns, fără drept, într-o curte și ar fi provocat distrugeri la nivelul mai multor autoturisme care au fost ridicate din Sectorul 4 și ulterior parcate în incinta acesteia.

Polițiștii au identificat atunci zece autoturisme care prezentau distrugeri.

”Din cercetările efectuate a rezultat că distrugerile ar fi fost provocate de mai multe persoane care ar fi pătruns în incinta respectivă prin escaladarea gardului împrejmuitor.În urma activităților desfășurate, au fost identificați și ulterior depistați doi minori, o fată și un băiat, ambii în vârstă de 16 ani, bănuiți de comiterea faptei. În baza probatoriului administrat, față de cei doi minori magistrații au dispus măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile”, potrivit Poliției Capitalei.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 16 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere.

Un videoclip postat miercuri, 17 iunie, pe rețelele de socializare surprinde mai mulți adolescenți în timp ce se urcă pe mașini și aruncă cu pietre în acestea, într-o parcare din Sectorul 4 al Capitalei. Incidentul a fost făcut public de primarul Daniel Băluță, care a transmis un mesaj adresat părinților și a susținut că nu este vorba despre un caz izolat.

„Acest mesaj este pentru părinți. Vă rog să acordați câteva momente acestui clip! Sunt de acord. Sunt doar copii. Câțiva adolescenți care se joacă. Cum reacționăm, însă, atunci când îi observăm pe înregistrările camerelor video urcându-se cu picioarele pe mașini și aruncând cu pietre în ele? Ce facem dacă au ajuns la aceste mașini intrând prin efracție într-un spațiu securizat?”, a transmis Daniel Băluță, pe Facebook.