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Petrișor Peiu, la Interviurile Adevărul de la ora 12.00

Sateliții detectează semnele unui fenomen îngrijorător. Ce efecte ar putea avea asupra vremii la nivel global

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Sateliții Agenției Spațiale Europene (ESA) și ai NASA au detectat o creștere semnificativă a temperaturii apei în Oceanul Pacific tropical, cel mai clar semnal de până acum că fenomenul climatic El Niño se dezvoltă din nou.

Sateliții indică o încălzire accentuată a apelor din Pacificul tropical. FOTO: Arhivă
Sateliții indică o încălzire accentuată a apelor din Pacificul tropical. FOTO: Arhivă

Cercetătorii urmăresc de mai multe luni schimbările din Pacific, iar datele recente arată că volume mari de apă mai caldă decât în mod normal se deplasează spre coasta Americii de Sud. Acesta este unul dintre semnele caracteristice ale apariției unui episod El Niño.

„În timp ce episodul din acest an a început puțin mai târziu decât marile evenimente El Niño din 1997 și 2015, începe să recupereze teren”, a declarat Josh Willis, cercetător în cadrul centrului Jet Propulsion Laboratory al NASA, scrie Science Daily

Ce este El Niño

El Niño este un fenomen climatic natural care apare la intervale de câțiva ani, atunci când vânturile care împing în mod obișnuit apa caldă spre vestul Oceanului Pacific slăbesc.

În aceste condiții, apa caldă acumulată în vestul oceanului începe să se deplaseze spre est, către coastele Americii de Sud. Chiar dacă diferențele de temperatură par mici pe hartă, ele implică transferuri uriașe de energie între ocean și atmosferă.

Oceanul stochează și schimbă cantități enorme de căldură. Chiar și o încălzire aparent modestă poate indica modificări importante în fluxurile de energie dintre ocean și atmosferă”, a explicat Craig Donlon, cercetător ESA.

Fenomenul face parte din ciclul climatic cunoscut sub numele de Oscilația Sudică El Niño (ENSO), care include și faza opusă, La Niña.

Valuri uriașe de apă caldă traversează Pacificul

Unul dintre cele mai importante semnale observate de sateliți este apariția unor așa-numite valuri Kelvin, mase uriașe de apă caldă care traversează Oceanul Pacific de la vest la est.

Datele colectate de satelitul Sentinel-6 Michael Freilich arată că unul dintre aceste valuri a ajuns deja în apropierea coastelor Americii de Sud.

Pe măsură ce apa se încălzește, ea se dilată, iar nivelul mării crește. În unele zone din apropierea coastelor Peruului, nivelul oceanului era la mijlocul lunii mai cu peste 15 centimetri mai mare decât media obișnuită, un indiciu clar al acumulării de apă caldă sub suprafață.

Cercetătorii spun că El Niño apare de regulă atunci când mai multe astfel de valuri se succed pe parcursul câtorva luni și determină acumularea apei calde în estul Pacificului.

Cum poate influența vremea

El Niño nu afectează doar regiunile din jurul Pacificului. Modificările produse în ocean pot schimba circulația atmosferică la scară globală.

În unele zone ale lumii, fenomenul este asociat cu ploi abundente și inundații, iar în altele cu secetă și temperaturi neobișnuit de ridicate. De asemenea, poate modifica traseele furtunilor și ale curenților atmosferici care influențează vremea pe continente întregi.

Specialiștii subliniază că efectele diferă de la un episod la altul.

Fiecare El Niño este diferit. Dar aproape întotdeauna contribuie la creșterea temperaturilor globale și la schimbări importante ale regimului de precipitații în diferite regiuni ale lumii”, a declarat Séverine Fournier, cercetătoare în cadrul NASA, mai notează Sciende Daily. 

ESA arată că, în anumite condiții, efectele fenomenului pot influența inclusiv circulația atmosferică din Atlanticul de Nord și Europa. Acest lucru nu înseamnă că El Niño provoacă direct ierni reci sau calde pe continent, însă poate modifica probabilitatea apariției anumitor tipare meteorologice.

Sateliții urmăresc permanent evoluția fenomenului

Oamenii de știință monitorizează evoluția fenomenului folosind sateliți, baloane meteorologice și modele climatice complexe.

Printre instrumentele-cheie se numără sateliții europeni Sentinel-3 și Sentinel-6, care măsoară cu mare precizie temperatura suprafeței oceanului și variațiile nivelului mării.

Specialiștii avertizează însă că este încă prea devreme pentru a estima cât de puternic va deveni episodul El Niño din acest an și ce efecte va avea în diferite regiuni ale lumii.

El Niño atinge, de regulă, intensitatea maximă între lunile noiembrie și ianuarie, astfel că impactul său va putea fi evaluat mult mai clar în a doua parte a anului.

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