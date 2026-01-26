search
Luni, 26 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Mesajul de adio lăsat de doctorița găsită moartă în apartamentul ei din București

0
0
Publicat:

O doctoriță de 39 de ani, apreciată de pacienți și colegi și cu o carieră solidă într-una dintre cele mai mari clinici private din Capitală, a fost găsită fără suflare în propria locuință. Trei cuvinte scrise pe un bilet - „Îmi pare rău”, au orientat ancheta într-o direcție dureroasă.

WhatsApp Image 2026 01 26 at 14 14 58 jpeg

„Îmi pare rău” este mesajul de adio lăsat de medicul radiolog Viviana Niță, care avea recomandări excelente din partea pacienților. Potrivit primelor date, femeia ar fi recurs la o metodă extrem de dură pentru a-și pune capăt zilelor. Polițiștii au verificat apartamentul pentru a se asigura că nu este vorba despre o crimă, însă nu au fost găsite urme de intrare forțată sau de violență. 

Surse apropiate anchetei spun că medicul ar fi fost găsit cu o pungă pe cap, fixată cu un cordon, iar lângă trup se afla biletul de adio. În locuință ar fi fost identificate și mai multe medicamente, ceea ce ar putea indica faptul că femeia ar fi ingerat o cantitate mare de pastile, potrivit observatornews.ro.

Descoperirea făcută de fostul soț

Doctorița ar fi trecut printr-o perioadă dificilă după divorț și se afla în depresie. Fostul ei soț a fost cel care a găsit-o fără viață. Încercase să ia legătura cu ea, iar pentru că nu a primit niciun răspuns, a mers la apartament și a intrat în locuință.

Deși ducea o viață singuratică, în fața vecinilor păstra aparența unei femei împlinite.

Vecină: „Era foarte bine, era veselă. Din poză am recunoscut-o, că ne găseam cu cățelul aici, în parc”.

Reporter: „Ați fi văzut-o în stare să facă așa ceva?”

Vecină: „Nu, nu, nu, era optimistă”.

Cazul readuce în discuție un fenomen dureros. Potrivit celui mai recent raport al Organizației Mondiale a Sănătății, unul din trei medici suferă de depresie sau anxietate, o rată de cinci ori mai mare decât în populația generală.

Ce spun autoritățile

Poliția Capitalei a anunțat oficial că apelul la 112 a fost făcut pe 24 ianuarie 2026, în jurul orei 16:20. „La data de 24 ianuarie 2026, în jurul orei 16.20, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 2 Poliție au fost sesizați prin apel 112 de către un bărbat, cu privire la faptul că a găsit o femeie care nu prezenta semne vitale, la o adresă din Sectorul 1”, a transmis Poliția Capitalei.

Echipajele de intervenție au ajuns de urgență la fața locului, însă nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. „În pofida eforturilor depuse de cadrele medicale, din nefericire, a fost declarat decesul acesteia. Trupul neînsuflețit a fost transportat la Institutul Național de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei”, a precizat Poliția Capitalei.

Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiștii din cadrul Serviciului Omoruri, care așteaptă inclusiv rezultatele raportului toxicologic pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs tragedia și pentru a putea închide dosarul.

București

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum explică ambasadorul rus la Caracas eșecul sistemelor Moscovei din Venezuela: „Au fost trase cel puţin 2 focuri şi au ratat ţinta”
digi24.ro
image
Cu cât se scumpesc gazele de la 1 aprilie, dacă va fi eliminată plafonarea. Simularea AEI arată o ”repoziționare brutală”
stirileprotv.ro
image
Nicolae Ceauşescu, omagiat de nostalgici, de ziua lui. Câți oameni s-au strâns la mormântul din Ghencea. ”Nu a făcut un rău, a făcut răul necesar”
gandul.ro
image
Turcul care a ucis un polițist cu mașina a evadat de la Rahova
mediafax.ro
image
Cum a ajuns Zeljko Kopic la Dinamo. Antrenorul a intrat deja în istoria clubului și i-a impresionat pe fani: „A fost cea mai bună alegere”
fanatik.ro
image
Rusia a numit primele trei țări pe care le-ar lovi cu arme nucleare dacă conflictul din Ucraina ia amploare: „Pentru a aduce Europa la rațiune”
libertatea.ro
image
Un român a încercat să fure un tren plin cu pasageri în Austria. Ce i-a stricat planul
digi24.ro
image
Direct de pe aeroport, Sorana Cîrstea a dezvăluit ce au pus-o australienii să facă la meciul cu Naomi Osaka: „Prima dată în viață”
gsp.ro
image
Surpriză: s-au răzgândit, după ce l-au prins pe al șaselea cel mai căutat om din lume! Recompensa era 15.000.000 $ + Ce riscă
digisport.ro
image
Sondaj CURS, ianuarie 2026: AUR își consolidează prima poziție, dar partidele din coaliție au încă majoritate
stiripesurse.ro
image
O meteoroloagă arată cum se simt, de fapt, - 29 de grade și a făcut experimentul cu spaghetele. Mâncarea a înghețat instantaneu
antena3.ro
image
"Îmi pare rău". Mesajul de adio al doctoriţei găsite fără suflare în apartamentul ei din Bucureşti
observatornews.ro
image
Cum a fost găsită Viviana Niță în apartamentul ei din București. Ce avea pe cap medicul radiolog în vârstă de 39 de ani
cancan.ro
image
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
prosport.ro
image
Elena Udrea, apariţie de senzaţie pe scenă! Fostul ministru arată mai bine ca niciodată, imaginile vorbesc de la sine
playtech.ro
image
El e omul din fotbal care plătește pe loc 3 milioane de euro pe Tavi Popescu. „Kopic îl face de 10 milioane”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
S-a aflat starea lui Michael Schumacher, după ce familia sa a ținut totul secret timp de 12 ani: ”Nu poate spune nimănui”
digisport.ro
image
De ce NU trebuia huiduit Nicusor Dan
stiripesurse.ro
image
Minorii implicați în moartea lui Mario Alin ar fi bătut un adolescent de 18 ani, în decembrie 2025. Tatăl băiatului a rupt tăcerea
kanald.ro
image
Minorul de 13 ani implicat în crima din Cenei ar fi scris un mesaj uluitor, pe care ulterior l-ar fi șters: „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
wowbiz.ro
image
CUMPLIT! Boala de care suferea Viviana Nițu, doctorița găsită fără suflare în casă. Detaliul care aruncă în AER ancheta, s-a SINUCIS pentru că...
romaniatv.net
image
SUA trimit noi trupe în România. Sosesc un detașament de soldați și tancuri Abrams
mediaflux.ro
image
Direct de pe aeroport, Sorana Cîrstea a dezvăluit ce au pus-o australienii să facă la meciul cu Naomi Osaka: „Prima dată în viață”
gsp.ro
image
Ingredientul care îți îmbolnăvește creierul, dacă îl consumi după masă
actualitate.net
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Așa se menține în formă la 55 de ani: „ Mi-am dat seama că nu-mi place carnea și am renunțat la ea”
click.ro
image
Primul tren de mare viteză din România va lega două mari orașe pe un traseu de aproape 800 de kilometri
click.ro
image
Dezvăluiri din culise! Ce s-a întâmplat la Românii au talent între Carmen Tănase și Bobo. Andi Moisescu: „M-am și gândit, mamă, cum o reacționa Carmen”
click.ro
Prințul Bernhard și Prințesa Annette ai Olandei foto GettyImages 56237823 (5) jpg
Despărțire șocantă la început de 2026. Prințul îi spune adio soției după 25 de ani de mariaj și divorțează brusc
okmagazine.ro
Kate vs Camilla, mâncare, Profimedia (2) jpg
Mâncarea preferată a Prințesei Kate e detestată de Regina Camilla. Soția lui Charles nici nu vrea s-audă de acest aliment
okmagazine.ro
Papansi cu dulceata de fructe de padure Sursa foto shutterstock 1098286757 jpg
Papanaşi cu dulceaţă de fructe de pădure. Vezi ce-i face așa populari!
clickpentrufemei.ro
Tanc T-54 expus în Muzeul Militar din Verkhnyaya Pyshma (© Wikimedia Commons)
Înfometarea sistematică a locuitorilor din Uniunea Sovietică pentru armament
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce pun japonezii în omletă, ca să iasă atât de bună și pufoasă. Arată ca un pandișpan și are un gust excelent
image
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Așa se menține în formă la 55 de ani: „ Mi-am dat seama că nu-mi place carnea și am renunțat la ea”

OK! Magazine

image
Mâncarea preferată a Prințesei Kate e detestată de Regina Camilla. Soția lui Charles nici nu vrea s-audă de acest aliment

Click! Pentru femei

image
E favorită la Oscar, iar succesul ei se datorează unui singur lucru – a crescut fără televizor!

Click! Sănătate

image
Atenţie! Tensiunea poate creşte brusc în aceste situaţii! Sfatul medicului