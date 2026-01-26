Mesajul de adio lăsat de doctorița găsită moartă în apartamentul ei din București

O doctoriță de 39 de ani, apreciată de pacienți și colegi și cu o carieră solidă într-una dintre cele mai mari clinici private din Capitală, a fost găsită fără suflare în propria locuință. Trei cuvinte scrise pe un bilet - „Îmi pare rău”, au orientat ancheta într-o direcție dureroasă.

„Îmi pare rău” este mesajul de adio lăsat de medicul radiolog Viviana Niță, care avea recomandări excelente din partea pacienților. Potrivit primelor date, femeia ar fi recurs la o metodă extrem de dură pentru a-și pune capăt zilelor. Polițiștii au verificat apartamentul pentru a se asigura că nu este vorba despre o crimă, însă nu au fost găsite urme de intrare forțată sau de violență.

Surse apropiate anchetei spun că medicul ar fi fost găsit cu o pungă pe cap, fixată cu un cordon, iar lângă trup se afla biletul de adio. În locuință ar fi fost identificate și mai multe medicamente, ceea ce ar putea indica faptul că femeia ar fi ingerat o cantitate mare de pastile, potrivit observatornews.ro.

Descoperirea făcută de fostul soț

Doctorița ar fi trecut printr-o perioadă dificilă după divorț și se afla în depresie. Fostul ei soț a fost cel care a găsit-o fără viață. Încercase să ia legătura cu ea, iar pentru că nu a primit niciun răspuns, a mers la apartament și a intrat în locuință.

Deși ducea o viață singuratică, în fața vecinilor păstra aparența unei femei împlinite.

Vecină: „Era foarte bine, era veselă. Din poză am recunoscut-o, că ne găseam cu cățelul aici, în parc”.

Reporter: „Ați fi văzut-o în stare să facă așa ceva?”

Vecină: „Nu, nu, nu, era optimistă”.

Cazul readuce în discuție un fenomen dureros. Potrivit celui mai recent raport al Organizației Mondiale a Sănătății, unul din trei medici suferă de depresie sau anxietate, o rată de cinci ori mai mare decât în populația generală.

Ce spun autoritățile

Poliția Capitalei a anunțat oficial că apelul la 112 a fost făcut pe 24 ianuarie 2026, în jurul orei 16:20. „La data de 24 ianuarie 2026, în jurul orei 16.20, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 2 Poliție au fost sesizați prin apel 112 de către un bărbat, cu privire la faptul că a găsit o femeie care nu prezenta semne vitale, la o adresă din Sectorul 1”, a transmis Poliția Capitalei.

Echipajele de intervenție au ajuns de urgență la fața locului, însă nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. „În pofida eforturilor depuse de cadrele medicale, din nefericire, a fost declarat decesul acesteia. Trupul neînsuflețit a fost transportat la Institutul Național de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei”, a precizat Poliția Capitalei.

Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiștii din cadrul Serviciului Omoruri, care așteaptă inclusiv rezultatele raportului toxicologic pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs tragedia și pentru a putea închide dosarul.