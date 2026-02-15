Arma invizibilă ce provoacă sindromul Havana. Ce a pățit un cercetător care a testat pe propria piele un dispozitiv cu microunde

Un cercetător norvegian, cunoscut în cercurile științifice drept un sceptic vocal al așa-numitului „sindrom Havana”, a ajuns protagonistul unei povești care pare desprinsă dintr-un thriller geopolitic. Lucrând în cel mai strict secret, omul de știință a construit un dispozitiv capabil să emită impulsuri puternice de energie cu microunde și, într-un gest menit să demonstreze că astfel de tehnologii nu pot afecta organismul uman, s-a supus singur testului, în 2024, scrie The Washington Post.

Rezultatul? A dezvoltat simptome neurologice similare celor raportate de diplomați și agenți americani în ultimul deceniu: amețeli, greață, dificultăți cognitive. Afecțiunea misterioasă, cunoscută public drept „Havana syndrome” – după primele cazuri raportate în 2016 la Ambasada SUA din Havana – este denumită oficial de guvernul american „Anomalous Health Incidents” (AHI), adică „incidente anormale de sănătate”.

Experimentul secret care a pus CIA pe jar

Testul din Norvegia, dezvăluit de patru persoane familiarizate cu situația, nu fusese raportat anterior. Autoritățile norvegiene ar fi informat CIA despre rezultate, iar în 2024 oficiali ai Pentagonului și ai Casei Albe au efectuat cel puțin două vizite la Oslo pentru a analiza situația.

Cei care cunosc detaliile spun că experimentul nu dovedește că AHI ar fi opera unui adversar străin care folosește o armă secretă similară prototipului norvegian. Simptomele cercetătorului nu au fost identice cu cele din cazurile „clasice”. Totuși, episodul a alimentat argumentele celor care susțin că dispozitivele cu „energie pulsată” – aparate care emit fascicule scurte și intense de energie electromagnetică, precum microundele – pot produce efecte biologice asupra corpului uman.

„Există dovezi convingătoare că ar trebui să ne preocupe posibilitatea construirii unei arme cu energie direcționată capabilă să provoace riscuri pentru oameni”, a declarat generalul în retragere Paul Friedrichs, fost chirurg militar care a coordonat dosarul amenințărilor biologice în cadrul Consiliului Național de Securitate al Casei Albe în timpul administrației Joe Biden.

O administrație nouă, aceleași întrebări

Administrația Donald Trump a promis o abordare mai agresivă a cazurilor AHI, însă până acum nu au apărut progrese vizibile. O analiză ordonată de directoarea serviciilor naționale de informații, Tulsi Gabbard, ar urma să vizeze în special modul în care administrația Biden a gestionat dosarul.

Între timp, la finalul mandatului Biden, guvernul american ar fi achiziționat discret un alt dispozitiv, fabricat în străinătate, capabil să producă unde radio pulsate – tehnologie pe care unii experți o suspectează de legături cu incidentele AHI. Aparatul, aflat acum în testare la Departamentul Apărării, ar conține componente de origine rusă, însă autoritățile americane nu au stabilit cu certitudine cine l-a construit.

Achiziția a fost relatată de jurnalista independentă Sasha Ingber și de postul CNN, care au precizat că dispozitivul ar fi costat milioane de dolari și a fost cumpărat prin Homeland Security Investigations.

Diviziune în comunitatea de informații

În ianuarie 2025, în ultimele săptămâni ale administrației Biden, două agenții de informații americane și-au revizuit poziția și au admis că unele incidente ar putea fi provocate de un actor străin. Printre acestea s-ar număra National Security Agency și National Ground Intelligence Center.

Majoritatea agențiilor, inclusiv CIA, au susținut însă că este „foarte puțin probabil” ca incidentele să fie rezultatul unei arme dezvoltate de un adversar.

Rusia a fost indicată de unele victime și foști oficiali drept principal suspect, invocând decenii de cercetări în domeniul armelor cu energie direcționată. Moscova a negat orice implicare.

Un mister care persistă

Cazurile au fost raportate în China, Europa de Est, India și în alte regiuni. Un fost colaborator al directorului CIA, William J. Burns, a acuzat simptome în timpul unei deplasări în India, în 2021.

În 2022, un panel de experți independenți – condus de microbiologul de la Stanford, David Relman – a concluzionat că energia electromagnetică pulsată ar putea explica „plauzibil” simptomele centrale ale AHI, deși a admis existența unor „goluri informaționale”.

În 2023, comunitatea de informații a revenit însă cu o evaluare unanimă potrivit căreia este improbabil ca un adversar străin să fie responsabil. Disputa a lăsat în urmă victime care acuză că suferința lor a fost minimalizată.

La finalul lui 2024, oficiali ai Casei Albe i-au invitat pe unii dintre cei afectați la o întâlnire în Situation Room. La un moment dat, un oficial le-ar fi spus direct: „Vă credem.”