Duminică, 15 Februarie 2026
Adevărul
Ipoteze șocante în cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Bergamo: Ar fi acționat la comanda unui cartel

Publicat:

Un incident șocant a zguduit orașul Bergamo, unde un român a încercat să răpească o fetiță de doar un an și jumătate. Evenimentul a avut loc sâmbătă, în jurul orei 13:00, în momentul în care copila era însoțită de părinți la cumpărături. Din fericire, reacția rapidă a familiei și a agenților de pază a împiedicat tragedia. Autoritățile italiene analizează acum toate pistele posibile pentru a înțelege motivele agresorului.

Un român a încercat să răpească o fetiță de doar un an și jumătate FOTO: Captură video/ Il Mattino
Un român a încercat să răpească o fetiță de doar un an și jumătate FOTO: Captură video/ Il Mattino

Imaginile camerelor de supraveghere surprind momentul dramatic: fetița iese de mână cu mama ei, iar tatăl se află câțiva pași în spate, împingând căruciorul. Din senin, un bărbat necunoscut apucă copilul de picioare și încearcă să fugă. Mama se agață disperată de fiica ei, iar tatăl aleargă după agresor. Strigătele lor au atras atenția oamenilor din jur, iar șase agenți de pază au intervenit imediat, imobilizând bărbatul până la sosirea poliției.

Agentul de pază aflat la postul său a povestit că tatăl copilului a reacționat rapid pentru a-și proteja fiica. În același timp, un medic care se afla în magazin a intervenit imediat și a oferit primul ajutor atât mamei, aflată în stare de șoc, cât și fetiței.

Scenariile luate în calcul de poliție

Agresorul, un bărbat de 37 de ani, fără domiciliu cunoscut în Italia și fără antecedente penale, a fost arestat și dus la închisoarea locală. Poliția analizează mai multe ipoteze privind motivația sa: este posibil să fi acționat la pont, fiind angajat de cineva care dorea să facă rău familiei, sau chiar la comanda unui cartel specializat în răpiri de copii.

Acest episod m-a afectat foarte mult şi la nivel personal, în primul rând pentru că este implicat un copil, dar şi pentru că am discutat cu părinţii fetiţei şi am înţeles patosul emoţional. A fost un impact emoţional foarte puternic pe care l-au suferit într-o poveste care, slavă cerului, s-a încheiat cu bine”, a declarat Marco Cadeddu, vicechestor al Poliţiei de Stat Italiene, potrivit publicației Il Messaggero.

Fetița a fost transferată la spital, unde primește îngrijiri pentru o fractură de femur. Agresorul va fi acuzat de tentativă de răpire și de agresiune gravă.

