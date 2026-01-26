Breaking O doctoriță de 39 de ani, găsită moartă în locuința sa din Sectorul 1. Femeia ar fi avut o pungă de plastic pe cap

O doctoriță în vârstă de 39 de ani a fost găsită fără suflare în locuința sa din Sectorul 1, iar anchetatorii încearcă să stabilească dacă este vorba despre o sinucidere sau despre alte circumstanțe.

Viviana Niță, medic radiolog în vârstă de 39 de ani, a fost găsită fără viață în locuința sa din Sectorul 1. Descoperirea a fost făcută de fostul său partener de viață, cu care se despărțise recent, acesta fiind cel care a alertat serviciile de urgență după ce femeia nu a mai răspuns la apeluri și mesaje.

Potrivit primelor informații, medicul ar fi fost găsit cu o pungă pe cap, fixată cu un cordon, iar lângă trup se afla un bilet de adio. De asemenea, surse apropiate anchetei susțin că în locuință au fost identificate mai multe medicamente, ceea ce ar putea indica faptul că femeia ar fi ingerat o cantitate mare de pastile, potrivit observatornews.ro

„La data de 24 ianuarie 2026, în jurul orei 16.20, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 2 Poliție au fost sesizați prin apel 112 de către un bărbat, cu privire la faptul că a găsit o femeie care nu prezenta semne vitale, la o adresă din Sectorul 1”, a transmis Poliția Capitalei.

Echipajele de intervenție s-au deplasat de urgență la fața locului, însă, în ciuda eforturilor cadrelor medicale, a fost declarat decesul femeii.

„În pofida eforturilor depuse de cadrele medicale, din nefericire, a fost declarat decesul acesteia. Trupul neînsuflețit a fost transportat la Institutul Național de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei”, a precizat Poliția Capitalei.

Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului Omoruri, pentru a clarifica toate împrejurările în care s-a produs tragedia.