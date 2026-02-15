Andrei Rațiu a dat de pământ cu Atletico Madrid. „Bicicletele” sale l-au scos din sărite pe Diego Simeone

Rayo Vallecano a întâlnit astăzi performera săptămânii în Spania, Atletico Madrid, care reușise în urmă cu câteva zile un scor neverosimil, 4-0 cu Barcelona, în Cupa Regelui. A venit rândul formației lui Andrei Rațiu să facă un rezultat mare, spulberându-și concitadina cu 3-0.

Internaționalul român a contribuit decisiv la deschiderea scorului. Fundașul tricolor a primit mingea în margine, a realizat mai multe „biciclete” și l-a servit perfect pe Fran Perez, care a punctat pentru 1-0, spre disperarea colericului Diego Simeone. Lucrurile au mers din ce în ce mai bine pentru echipa de cartier a capitalei Spaniei: Oscar Valentin a marcat chiar înainte de pauză, pentru ca Nobel Mendy să ridice scorul la 3-0 (min. 76).

Rayo a dominat total partida, pe lângă goluri mai având 6 mari ocazii, față de una a oaspeților. Formația lui Andrei Rațiu a pus capăt unei serii de 4 înfrângeri consecutive și a urcat pe locul al 16-lea în LaLiga, cu 25 de puncte, fiind la două lungimi peste zona roșie. De cealaltă parte, Atletico a rămas cu 45 de puncte și ocupă poziția a patra.

Rațiu l-a depășit pe Gică Popescu

Internaționalul tricolor, desemnat de unele publicații iberice omul meciului, a mai avut un prilej de sărbătoare. El l-a depășit pe Gică Popescu în clasamentul românilor ca număr de prezențe în campionatul Spaniei. Cu 67 de meciuri în LaLiga, el a urcat pe locul 12 în această ierarhie, având cu o partidă peste legendarul căpitan al naționalei.

Clasamentul românilor din LaLiga, ca număr de prezenţe

Gică Craioveanu - 221 meciuri

Cosmin Contra - 188 meciuri

Constantin Gâlcă - 162 meciuri

Adrian Ilie - 106 meciuri

Gică Hagi - 100 meciuri

Iulian Filipescu - 94 meciuri

Florin Andone - 91 meciuri

Bogdan Stelea - 90 meciuri

Marcel Sabou - 86 meciuri

Gabi Balint - 83 meciuri

Miodrag Belodedici - 80 de meciuri

Andrei Raţiu - 67 meciuri

Gică Popescu - 66 meciuri