Duminică, 15 Februarie 2026
Horoscop luni, 16 februarie. O zodie rezolvă conflicte mai vechi, iar alta face compromisuri financiare

Publicat:

Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de luni, 16 februarie.

Horoscop FOTO: Shutterstock
Horoscop FOTO: Shutterstock

Berbec 

Iubire - Vă jucați cu cuvintele. Nu depășiți limitele, cei dragi vă recunosc trucurile și vă dezvălui adevăratele intenții.

Sănătate - Setați-vă un număr mai mic de obiective, clare, precise și limitate în timp. Apoi faceți mici schimbări.

Bani - Vi se oferă ceea ce veți cere, fără prea multe negocieri.

Taur 

Iubire - Se poate întări legătura sau chiar vă faceți noi prieteni în mediul profesional.

Sănătate - Utilizați intuiția. Optați pentru mâncarea care vă face cu ochiul și pentru sarcinile care vă atrag.

Bani - Compromisurile pe termen scurt vă aduc avantaje pe viitor. Practicați moderație la achiziții.

Gemeni 

Iubire - Doriți securitate emoțională și nu e momentul să începeți noi relații. Faceți mici surprize celor apropiați.

Sănătate - Grijile financiare și emoționale sunt de natură să aducă supărări și anxietate.

Bani - O mare parte din energie e direcționată către a găsi surse alternative de bani.

Rac 

Iubire - Cereți implicare mai profundă și loialitate de la toate parteneriatele voastre.

Bani - Vă propuneți obiective clare și munciți din greu și cu determinare ca să le atingeți.

Sănătate - Energia este la cote înalte, dar în același timp e bine să vă protejați pentru că și sensibilitatea e crescută.

Leu 

Iubire - Nu vă doriți în jur persoanele conservatoare, vă irită clișeele și puteți deveni agresiv în a vă arăta atitudinea.

Sănătate - Sistemul endocrin e supus presiunii. Alegeți mâncare de regim sau adecvată tipului constituțional.

Bani - Fiți atenți la contextul din jur. Aveți răbdare, analizați cauzele, detaliile și nu luați acum decizii.

Fecioara 

Iubire - Vă atrag activitățile de grup unde aveți acces la mai multe păreri și discuții simultan. Doar ca grupul acela îl constituiți virtual.

Sănătate - Chiar și de acasă, nu renunțați la sport doar pentru că nu faceți încă mișcările perfect armonizate cu ce vedeți la televizor. E de ajuns să vă străduiți.

Bani - Vi se propune o creștere a veniturilor și sunteți mai motivat să vă desfășurați activitatea cu atenție sporită la detalii

Horoscop

