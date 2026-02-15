Horoscop luni, 16 februarie. O zodie rezolvă conflicte mai vechi, iar alta face compromisuri financiare

Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de luni, 16 februarie.

Berbec

Iubire - Vă jucați cu cuvintele. Nu depășiți limitele, cei dragi vă recunosc trucurile și vă dezvălui adevăratele intenții.

Sănătate - Setați-vă un număr mai mic de obiective, clare, precise și limitate în timp. Apoi faceți mici schimbări.

Bani - Vi se oferă ceea ce veți cere, fără prea multe negocieri.

Taur

Iubire - Se poate întări legătura sau chiar vă faceți noi prieteni în mediul profesional.

Sănătate - Utilizați intuiția. Optați pentru mâncarea care vă face cu ochiul și pentru sarcinile care vă atrag.

Bani - Compromisurile pe termen scurt vă aduc avantaje pe viitor. Practicați moderație la achiziții.

Gemeni

Iubire - Doriți securitate emoțională și nu e momentul să începeți noi relații. Faceți mici surprize celor apropiați.

Sănătate - Grijile financiare și emoționale sunt de natură să aducă supărări și anxietate.

Bani - O mare parte din energie e direcționată către a găsi surse alternative de bani.

Rac

Iubire - Cereți implicare mai profundă și loialitate de la toate parteneriatele voastre.

Bani - Vă propuneți obiective clare și munciți din greu și cu determinare ca să le atingeți.

Sănătate - Energia este la cote înalte, dar în același timp e bine să vă protejați pentru că și sensibilitatea e crescută.

Leu

Iubire - Nu vă doriți în jur persoanele conservatoare, vă irită clișeele și puteți deveni agresiv în a vă arăta atitudinea.

Sănătate - Sistemul endocrin e supus presiunii. Alegeți mâncare de regim sau adecvată tipului constituțional.

Bani - Fiți atenți la contextul din jur. Aveți răbdare, analizați cauzele, detaliile și nu luați acum decizii.

Fecioara

Iubire - Vă atrag activitățile de grup unde aveți acces la mai multe păreri și discuții simultan. Doar ca grupul acela îl constituiți virtual.

Sănătate - Chiar și de acasă, nu renunțați la sport doar pentru că nu faceți încă mișcările perfect armonizate cu ce vedeți la televizor. E de ajuns să vă străduiți.

Bani - Vi se propune o creștere a veniturilor și sunteți mai motivat să vă desfășurați activitatea cu atenție sporită la detalii

Citește mai departe pe Click!

Informaţiile din aceast articol nu au bază ştiinţifică