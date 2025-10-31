search
Vineri, 31 Octombrie 2025
Un medic ar fi scos un anestezic fără acte, din farmacia spitalului, pentru Ștefania Szabo. Declarații contradictorii la audieri

Publicat:

Apar informații surprinzătoare în ancheta privind moartea doctoriței Ștefania Szabo, director medical al Spitalului Județean Buzău. Un cadru medical ar fi mărturisit la audieri că a scos din urgență o fiolă de anestezic fără justificare oficială, iar aceasta ar fi ajuns chiar la medicul care a murit câteva ore mai târziu. 

FOTO: Facebook
FOTO: Facebook

La primele audieri desfășurate la Poliție, un medic de la Unitatea de Primiri Urgențe ar fi declarat că doctorița i-ar fi cerut o fiolă de anestezic, iar el i-ar fi dat-o, fără ca gestul să fie consemnat oficial în condica de medicamente a spitalului.

„Toate secțiile spitalului ridică medicamente pe condica de medicamente. Se ridică de personalul desemnat, de către medici”, a explicat Sorin Pătrașcu, managerul Spitalului Județean Buzău.

Surse din anchetă afirmă că există suspiciuni potrivit cărora alte două persoane ar fi oferit declarații incomplete sau nesincere, potrivit unor surse citate de Știrile ProTV. Acestea vor fi chemate din nou la audieri. În paralel, anchetatorii extind cercetările asupra stocurilor de medicamente ale spitalului și a modului în care sunt gestionate substanțele anestezice.

Într-un mesaj postat pe Facebook, medicul legist Cristian Paparău a comentat fenomenul consumului de anestezice în rândul personalului medical: „Există studii care relatează consumul de anestezice în rândul cadrelor medicale, mai cu seamă în rândul medicilor. Cunosc cazuri, inclusiv în România, de persoane care au decedat în urma unor astfel de substanțe. Sunt persoane care devin dependente de efectele acestor substanțe sau le folosesc în scop suicidar atunci când dozele sunt mai mari.”

Anchetatorii au găsit în camera de gardă o seringă goală și cutii de sedative puternice. Aceste descoperiri au determinat procurorii să solicite o analiză toxicologică, pentru a stabili ce substanțe se aflau în organismul medicului.

„Procurorii au cerut realizarea unui examen toxicologic pentru a stabili dacă doctoriţa a luat sau nu medicamente sau alte substanţe înainte să-şi piardă viaţa. Analizele vor fi făcute de experţii de la Institutul Naţional de Medicină Legală din Capitală”, a transmis reporterul Observator, Denisa Dicu.

Managerul spitalului confirmă că a cerut verificarea tuturor evidențelor.

 „Eu de dimineață am vorbit cu farmacistul șef de la noi. I-am spus să îmi scoată evidența a tot ce s-a întâmplat în ziua respectivă. La momentul acesta eu nu am date în sensul în care să fie luate în mod deosebit de pe o anumită secție”, a declarat Sorin Pătrașcu.

La rândul său, Dragoș Porumb, preşedintele Colegiului Medicilor Buzău, spune că accesul la medicamente este astăzi mult mai strict controlat decât în trecut: „Complicat. Pentru că trebuie o mie de parafe, o mie de aprobări. Trebuie să ai pacientul dedicat căruia trebuie să-i dai medicamentul respectiv. În general, dacă mă întrebați acum 10 ani se putea face orice, era foarte simplu, dar acum lucrurile sunt destul de îngrădite.”

Anchetatorii au verificat și mașina doctoriței, pentru a vedea dacă avea acolo o rezervă de substanțe. Potrivit apropiaților, femeia era văzută deseori cu o branulă la mână, dar aceștia credeau că își administra vitamine.

„Poate lua suplimente pentru păr, pentru unghii, pentru îngrijirea tenului. Știu că își dorea foarte mult să acumuleze poate câteva kilograme”, a declarat Oana Gheorghiu, o prietenă apropiată.

Ștefania Szabo, în vârstă de 37 de ani, divorțase recent și se afla în plin proces de partaj. Cunoscuții resping ipoteza unei sinucideri. „Ea era un om optimist, un om vesel, un om puternic. Mi-e greu să cred că nu și-ar fi dorit să se mai trezească a doua zi”, a adăugat Oana Gheorghiu.

Trupul medicului a fost depus la capela spitalului din Buzău, unde colegii și prietenii i-au adus un ultim omagiu. Doctorița urmează să fie înmormântată vineri, la București. Familia a cerut ca la necropsie să participe și un legist independent.

Buzău

image
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
image
Avertismentul psihologului Radu Leca, după ce Alex Ciucu și-a acuzat foștii socri de eșecul căsniciei cu Alina Sorescu: „Cine doarme între doi părinți se trezește fără partener”

image
Povestea macabră a motivului pentru care Regina Elisabeta și Regina Mamă au participat la un exorcism

image
Ana Ularu, „maestru al jocului‟ în Trădătorii: „Să vă bucurați din plin de show! Enjoy!‟

image
Horoscopul lunii noiembrie 2025: Cine se pregătește pentru cele mai mari schimbări?