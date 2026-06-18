Arsenal descoperit în București. Polițiștii au găsit săbii, macete, cozi de topor și cocktailuri Molotov la membrii a două clanuri rivale

Polițiștii și procurorii au descoperit un adevărat arsenal în urma perchezițiilor efectuate la membrii clanurilor Ștoacă și Toboșarii, două grupări implicate într-o serie de conflicte violente care au avut loc în ultimele luni în Capitală.

Anchetatorii au ridicat zeci de arme albe și obiecte periculoase, printre care cuțite, săbii, cozi de topor, spray-uri lacrimogene și sticle cu benzină pregătite pentru a fi folosite drept cocktailuri Molotov. De asemenea, au fost confiscate sume importante de bani, asupra cărora procurorii au dispus măsuri asigurătorii, notează Agerpres.

Miercuri, polițiștii de la Serviciul Grupuri Infracționale Violente au efectuat 21 de percheziții domiciliare într-un dosar care vizează infracțiuni de șantaj, loviri sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și uz de armă fără drept.

„În urma percheziţiilor efectuate au fost identificate şi ridicate foarte multe arme albe şi obiecte periculoase (cuţite, săbii, cozi de topor, spray-uri lacrimogene, sticle cu benzină), precum şi diverse sume de bani, asupra cărora procurorul a instituit măsuri asigurătorii”, a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5.

În urma descinderilor, 11 persoane au fost reținute și urmează să fie prezentate instanței cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Totodată, procurorii solicită arestarea în lipsă a altor doi suspecți care nu au fost găsiți pe teritoriul României.

Potrivit anchetatorilor, conflictul dintre cele două grupări s-a desfășurat pe parcursul mai multor luni și ar fi avut la bază controlul unor zone din sectoarele 4 și 5 ale Capitalei, în special cartierele Ferentari și Giurgiului.

Procurorii susțin că membrii uneia dintre grupări și-ar fi intimidat rivalii prin amenințări repetate, agresiuni și acte de vandalism.

Printre incidentele documentate de anchetă se numără spargerea lunetei unui autoturism cu o rangă, în timp ce victima se afla în mașină, dar și agresarea unui bărbat într-o sală de jocuri.

„Persoana vătămată a fost scoasă contrar voinţei sale pe stradă, lovită în mod repetat şi obligată să se pună în genunchi pentru a se umili în faţa agresorilor şi pentru a-şi cere scuze public”, arată procurorii.

Potrivit acestora, întreaga scenă a fost filmată și distribuită ulterior pe rețelele sociale pentru a umili clanul rival și pentru a demonstra autoritatea agresorilor.

Anchetatorii au stabilit că violențele au escaladat pe 17 mai 2026, când membri ai ambelor grupări s-au confruntat într-un conflict stradal extrem de violent în Sectorul 5.

Participanții aveau asupra lor pistoale neletale supuse autorizării, macete, bâte, bare metalice și sticle incendiare.

În timpul confruntării au fost trase zece focuri de armă, au fost incendiate porțiuni de carosabil și au fost avariate mai multe autoturisme parcate în zonă.

„Au fost trase 10 focuri de armă, au fost incendiate porţiuni stradale şi au fost produse distrugeri la nivelul caroseriilor mai multor autoturisme parcate pe stradă, fiind grav tulburată ordinea şi liniştea publică”, precizează procurorii.

Un alt episod violent investigat de anchetatori s-a produs pe 9 iunie, tot în Sectorul 5.

Potrivit procurorilor, mai mulți membri ai uneia dintre grupări au atacat un rival, care a fost lovit cu o macetă în zona abdomenului și împușcat în spate cu mai multe proiectile de cauciuc trase dintr-un pistol neletal.

Victima a suferit răni grave și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

În paralel, într-un dosar instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, doi membri ai clanului Ștoacă au fost deja arestați preventiv după o încăierare cu membrii clanului Toboșarii, produsă în zona Metalurgiei din cartierul Berceni.