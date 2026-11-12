 Tramvaiul 21, blocat de o mașină parcată neregulamentar. Incidentul a stârnit ironii pe Facebook: „Tramvaiul circula greșit!” | adevarul.ro
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Tramvaiul 21, blocat de o mașină parcată neregulamentar. Incidentul a stârnit ironii pe Facebook: „Tramvaiul circula greșit!”

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Circulația tramvaielor de pe linia 21 este blocată la capătul de linie din Piața Sfântul Gheorghe, din cauza unui autoturism parcat neregulamentar, a anunțat Societatea de Transport București (STB).

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Foto: Facebook

Pentru a permite continuarea circulației, au fost aplicate măsuri de deviere a tramvaielor. Compania nu a precizat cât timp va fi afectată linia.

În anumite situații, blocarea circulației pe drumurile publice poate atrage răspunderea penală. Articolul 339 din Codul penal reglementează infracțiunea de împiedicare sau îngreunare a circulației pe drumurile publice, sancționată cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

Parcările neregulamentare care blochează traseele mijloacelor de transport în comun pot provoca întârzieri importante și îi afectează direct pe călătorii care depind de aceste linii.

Cum au reacționat internauții după blocarea tramvaiului

Incidentul a stârnit și comentarii ironice în mediul online. Mai mulți membri ai unui grup de Facebook au glumit pe seama situației și a mașinii care a împiedicat circulația tramvaiului.

„Dacă ești pe grup, ai blocat tramvaiul, platforma e pe drum să o ridice. Nu se găsesc 4, 5 oameni să o împingă mai în spate?”, a comentat un internaut.

Un alt internaut a remarcat, în glumă: „Și nici măcar nu are BMW”, în timp ce altul a ironizat situația: „Legenda spune că linia de tramvai a apărut după ce omul a parcat!”.

Tramvaiul circula greșit!”, a scris cineva, iar un alt comentator a propus, tot în registru ironic, ca mașina să fie dusă „la Sighetul Marmației, că așa merită unii”.

Linia 21, printre traseele afectate frecvent de parcările neregulamentare

Blocajele provocate de șoferii care își lasă mașinile în locuri care împiedică circulația tramvaielor nu sunt o problemă nouă în București. În 2024, STB a înregistrat 334 de astfel de incidente, care au provocat întârzieri cumulate de peste 8.000 de minute pe mai multe linii de transport în comun, potrivit datelor prezentate de companie și citate de Buletin de București.

Linia 21 s-a numărat printre traseele afectate în mod repetat, în special în zona Calea Moșilor. Alte linii au întâmpinat probleme din cauza mașinilor parcate neregulamentar în mai multe zone ale Capitalei:

  • Strada Episcopiei – linia 368;
  • Strada Grigore Cobălcescu – liniile 24 și 44;
  • Strada Mecet – linia 70;
  • Strada Puțul lui Crăciun – linia 42;
  • Bulevardul Iuliu Maniu – liniile 61, 62 și 63.

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