Două tramvaie s-au ciocnit frontal în București. Evenimentul, provocat de o posibilă defecțiune la macazul electric

Două tramvaie s-au ciocnit frontal într-o intersecție, după ce unul dintre ele ar fi fost deviat de un macaz electric. O persoană a fost transportată la spital, însă primele informații arată că aceasta este în stare stabilă.

Două tramvaie s-au ciocnit în Capitală Foto: Facebook

Un accident în care au fost implicate două tramvaie s-a produs sâmbătă dimineață în Capitală, cel mai probabil din cauza unei posibile defecțiuni la macazul electric din intersecție, potrivit informațiilor preliminare.

Sistemul, pus în funcțiune în urmă cu doar câteva zile, nu ar fi răspuns comenzilor transmise de vatman, iar unul dintre tramvaie și-ar fi schimbat brusc direcția de mers.

Cele două garnituri ar fi trebuit să circule în paralel, însă schimbarea neașteptată a macazului a făcut ca unul dintre tramvaie să intre pe linia celuilalt, care venea din sens opus. În urma manevrei, cele două vehicule s-au ciocnit frontal, suferind avarii importante.

O persoană a fost transportată la spital

În urma impactului, o persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportată la spital. Potrivit primelor informații, aceasta este în stare stabilă, iar problemele medicale ar fi fost provocate de un atac de panică. Până în acest moment, nu au fost semnalate răni grave.

Accidentul a provocat perturbări importante în transportul public și în traficul rutier din zonă. Cinci linii de tramvai au fost blocate, iar circulația mașinilor a fost restricționată temporar.

Reprezentanții Societății de Transport București (STB) au intervenit pentru îndepărtarea garniturilor și eliberarea căii de rulare. Unul dintre tramvaie a fost deja retras din intersecție, în timp ce echipele continuă operațiunile pentru reluarea circulației în condiții normale.

Macazul electric, verificat după accident

Între timp, macazul electric din intersecție este verificat pentru a se stabili dacă sistemul a funcționat corespunzător și dacă a executat comenzile transmise de vatmani. Ancheta tehnică urmează să stabilească dacă o defecțiune a instalației electrice a provocat schimbarea neașteptată a direcției tramvaiului.

Deocamdată, nu există o evaluare finală a pagubelor și nici un termen exact pentru finalizarea reparațiilor. Cauza exactă a accidentului urmează să fie stabilită în urma verificărilor tehnice.