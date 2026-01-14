Video Începe renovarea și consolidarea Gării de Nord. Cât vor dura lucrările și cum va arăta după modernizare

Gara de Nord intră într-un amplu proces de modernizare, printr-un proiect în valoare de circa 500 de milioane de lei. Lucrările se vor desfășura pe durata a 63 de luni calendaristice, în perioada 28 februarie 2024 – 13 iunie 2029.

„Proiectul Modernizarea / Consolidarea / Reabilitarea Stației C.F. Gara de Nord București – Faza I reprezintă o inițiativă strategică de investiții, derulată de Compania Națională de Căi Ferate C.F.R. S.A., în vederea reabilitării unuia dintre cele mai importante și intens utilizate noduri feroviare ale țării. Amplasată în zona centrală a municipiului București, Gara de Nord este inclusă în Lista Monumentelor Istorice, sub codul LMI B-II-m-B-18803, și deservește aproximativ 85% din traficul de călători feroviar al Capitalei. Ansamblul investigat cuprinde corpurile de clădire A, B, C și G, precum și galeriile de legătură dintre acestea, cu funcțiuni destinate călătorilor, spații comerciale și administrative”, se arată pe pagina oficială a CFR.

Obiectivul general al proiectului este acela de a asigura creșterea calității serviciilor oferite pasagerilor, alinierea la standardele europene în materie de siguranță și confort, precum și valorizarea patrimoniului construit prin soluții compatibile cu statutul de monument istoric

Intervențiile propuse vizează restaurarea fațadelor, consolidarea structurală a clădirilor monument, modernizarea instalațiilor interioare (electrice, termice, sanitare și de siguranță), adaptarea spațiilor pentru accesibilitate universală și îmbunătățirea confortului urban și feroviar.

„Suprafața totală desfășurată vizată în această etapă depășește 33.000 mp, iar investiția alocată pentru Faza I se ridică la suma de 499.626.513,85 lei cu TVA”, se arată pe pagina oficială a CFR.

Intervențiile sunt proiectate cu respectarea normativelor naționale și europene în vigoare și vor fi realizate etapizat, fără întreruperea totală a traficului feroviar.

Care este perioada de implementare a proiectului

Lucrările sunt planificate pentru perioada 28 februarie 2024 – 13 iunie 2029, desfășurându-se pe durata a 63 de luni calendaristice.

Durata proiectului reflectă complexitatea ridicată a intervențiilor necesare asupra unei construcții clasate ca monument istoric, care, în același timp, își menține funcționalitatea operațională de transport public.

Ce se va întâmpla cu serviciile feroviare

Vor exista devieri temporare ale fluxului de călători sau activității feroviare, însă acestea vor fi anunțate din timp și gestionate pentru a minimiza disconfortul.

„Traficul feroviar nu va fi suspendat integral pe durata lucrărilor. Proiectul a fost conceput astfel încât activitatea feroviară să continue, cu adaptări temporare”, mai precizează CFR.

Sursele de finanțare

Proiectul va fi finanțat din fonduri externe nerambursabile prin Programul de Transport 2021–2027 și Bugetul de Stat.