Trenurile din Gara de Nord circulă cu întârzieri de peste două ore: cablurile de semnalizare au fost tăiate

Circulația trenurilor care pleacă sau sosesc din Gara de Nord a înregistrat miercuri seara întârzieri de peste două ore, din cauza unui incident tehnic pe secția de circulație Periș–Buftea.

Potrivit CFR SA, la kilometrul feroviar 22+110, în zona lucrărilor desfășurate de o societate terță, au fost secționate accidental cablurile de semnalizare. Ca urmare, circulația trenurilor pe această secție se desfășoară la cale liberă, ceea ce poate provoca întârzieri față de orarul normal.

„Personalul de specialitate al CFR SA intervine pentru remedierea situației și pentru restabilirea funcționării instalațiilor afectate. Intervențiile sunt în desfășurare, iar circulația se menține în condiții de siguranță”, se arată în comunicatul companiei.

Călătorii sunt sfătuiți să verifice întârzierile și eventualele modificări ale orarului înainte de a pleca la drum.