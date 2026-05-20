Miercuri, 20 Mai 2026
Patru persoane fizice și trei firme, cercetate în dosarul exploziei din Rahova. 176 de cereri de despăgubiri și sechestru pe bunuri de zeci de milioane de euro

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București anunță că ancheta privind explozia din cartierul Rahova, produsă pe 17 octombrie 2025, avansează, fiind cercetate patru persoane fizice și trei persoane juridice. În dosar au fost depuse 176 de cereri de despăgubiri, iar anchetatorii au instituit sechestre de peste 53 de milioane de euro și peste 10 milioane de lei.

Potrivit procurorilor, „urmărirea penală se efectuează în prezent faţă de patru persoane fizice, din care trei sub măsura preventivă a controlului judiciar, precum şi faţă de trei persoane juridice, din care una sub măsura preventivă a interzicerii desfăşurării activităţilor de natura celor cu ocazia cărora a fost comisă infracţiunea”.

Ancheta cuprinde mai multe expertize esențiale, aflate în prezent în desfășurare, se arată într-un comunicat al Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti:

Procurorii au dispus o expertiză criminalistică menită să stabilească mecanismul producerii exploziei, cauzele deflagrației, natura materialului explozibil și factorii care au favorizat evenimentul, cu termen de finalizare la 1 august 2026.

În paralel, se derulează o expertiză tehnică electroenergetică, ce urmărește verificarea conformității rețelei electrice din zona afectată și identificarea unui eventual defect electric care ar fi putut contribui la explozie, aceasta având termenul de finalizare la 1 iunie 2026.

Totodată, o expertiză tehnică în domeniul gazelor trebuie să identifice sursa scurgerii și acumulării de gaze, să verifice instalațiile și să stabilească rolul acestora în producerea deflagrației, cu termen de finalizare la 1 august 2026.

176 de persoane cer despăgubiri

Procurorii precizează că „până la acest moment, pentru prejudiciile materiale sau morale suferite, au fost formulate pretenţii civile de un număr de 176 de persoane fizice sau juridice”, dintre care 167 au fost deja audiate.

Pentru eficientizarea procedurilor, au fost desemnați patru avocați din oficiu ca reprezentanți comuni pentru 172 de persoane vătămate sau părți civile.

Totodată, „au fost introduse, în calitate de părţi responsabile civilmente, două persoane juridice, în scopul reparării prejudiciului în întregime, în solidar cu inculpaţii persoane fizice”.

Sechestru uriaș pe bunuri

Pentru garantarea despăgubirilor, procurorii au dispus măsuri asigurătorii importante:„instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând persoanelor fizice şi juridice cercetate, până la concurenţa sumelor de 53.427.296 euro şi 10.476.212,69 lei”.

În total, au fost indisponibilizate 21 de imobile și 4 autoturisme, evaluate astfel încât să acopere eventualele despăgubiri.

Amintim că explozia a avut loc pe 17 octombrie 2025, într-un bloc cu opt etaje de pe Calea Rahovei. Trei persoane și-au pierdut viața, iar zeci de familii au rămas fără locuințe.

