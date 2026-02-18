Haos pe aeroporturile din București. Avioane blocate la sol din cauza zăpezii

Traficul aerian pe aeroporturile din București este serios afectat de cantitățile mari de zăpadă, după ce mai multe aeronave au rămas blocate la sol. Avioanele nu pot părăsi pozițiile de parcare din cauza nămeților formați în urma operațiunilor de deszăpezire.

Situația zborurilor poate fi verificată AICI

„Ce se întâmplă la Otopeni și Băneasa. Din informațiile adunate de la persoane care lucrează pe cele două aeroporturi din capitală, avioanele sunt blocate la pozițiile parcare din cauza nămeților rezultați după curățarea căilor de rulare”, precizează BoardingPass într-o postare pe Facebook.

Concret, zăpada strânsă în urma degajării pistelor și a căilor de rulare a fost depozitată în apropierea pozițiilor de parcare, ceea ce îngreunează accesul echipamentelor necesare pregătirii aeronavelor pentru decolare.

„Zăpada respectivă trebuie mutată pentru a elibera pozițiile de parcare și a permite echipamentelor de deservire la sol a zborurilor, a cisternelor cu combustibil și a vehiculelor de degivrare să ajungă la avioane pentru a le pregăti pentru zbor”, mai arată sursa citată.

Intervenții în desfășurare

În prezent, Compania Națională Aeroporturi București „lucrează la eliberarea mai multor poziții de parcare și continuă să întrețină un strat de zăpadă redus pe piste și căile de rulare”, potrivit informațiilor publicate.

Problemele de la sol au un efect în lanț asupra traficului aerian. Din cauza numărului mare de aeronave staționate, zeci de avioane aflate la sol, sunt afectate inclusiv aterizările, întrucât nu mai există poziții libere de parcare pentru noile sosiri.

Țara, sub avertizări de vreme severă

Problemele din aeroporturi vin pe fondul unui episod de iarnă extremă care afectează aproape întreaga țară. Urgia albă mătură România: 21 de județe și Capitala au fost lovite de ninsori severe, iar până mâine dimineață la ora 10:00, cea mai mare parte a țării rămâne sub avertizare meteo.

Bucureștiul și județul Ilfov sunt sub Cod portocaliu până la ora 16:00, stratul de zăpadă depășind deja 50 de centimetri în unele zone. Viscolul a făcut ravagii în peste 100 de localități, iar traficul rutier și cel feroviar sunt aproape paralizate în jumătatea de sud a țării.

În acest context, autoritățile continuă intervențiile pentru deszăpezire și pentru limitarea efectelor produse de ninsorile abundente, însă situația rămâne una dificilă în multe regiuni.