Miercuri, 18 Februarie 2026
Adevărul
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, vine la Interviurile Adevărul

România sub zăpadă: Cum conduci în siguranță pe drumuri impracticabile. Sfaturile lui Titi Aur

Ninsorile abundente din ultimele 24 de ore au afectat Capitala și peste 20 de județe, blocând mai multe drumuri sau îngreunând semnificativ traficul. Pentru a ajuta șoferii să navigheze în siguranță, expertul în conducere defensivă Titi Aur a oferit un set de recomandări esențiale pentru condiții de iarnă.

Mașină înzăpezită
Autoritățile recomandă șiferilor să lase mașinile acasă. Foto arhivă

Dacă plecăm, trebuie să avem mașina corect echipată și plecăm doar dacă este urgență. Ce înseamnă corect echipată? Anvelope de iarnă obligatoriu, mașina deszăpezită, dezaburită și așa mai departe. Ce trebuie să știm: zăpada proaspătă este cel mai puțin aderentă, este zăpada caldă și stratul de apă este deja format între anvelopă și zăpadă și alunecăm foarte tare. Cauciucul de iarnă are aderență foarte bună pe zăpada bătută, chiar și pe zăpada afânată, dar foarte, foarte mică pe gheață. Iar gheața apare fix unde este nevoie de aderență – în zona de intersecție, în zona de trecere de pietoni, în zona de viraj”, a declarat la TVR Info expertul în conducere defensivă Titi Aur.

Acesta a explicat că, din fericire, tehnologia ne ajută foarte mult, în ziua de astăzi, mașinile fiind echipate cu așa numitele sisteme de siguranță active – ABS, care nu ne lasă să blocăm roata, ESP – care nu ne lasă să derapăm și controlul tracțiunii, care nu ne lasă să patinăm. „Chiar dacă noi, cei de la volan, facem manevre mai bruște, mașina se opune și face ce trebuie. Asta nu înseamnă că noi nu trebuie să înțelegem principiul. Pe aderență scăzută, manevrele trebuie făcute cu mult mai mare finețe, chiar dacă mașina știe să ne ajute, ea ne ajută până la un punct. Nu putem intra cu 120 de km/h într-un viraj strâns, că mașina mea are ESP. (…) Dacă facem greșeli majore, sistemele nu ne salvează”, a adăugat el.

Care sunt autostrăzile și drumurile naționale închise din cauza viscolului

Traficul rutier este oprit sau sever restricționat miercuri, 18 februarie, pe mai multe drumuri naționale și autostrăzi din România, din cauza condițiilor meteo severe. Ninsorile abundente și viscolul puternic au determinat autoritățile să închidă tronsoane de drum și să emită mesaje Ro-Alert.

Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române anunță că, din cauza viscolului și a ninsorilor abundente din centrul, sudul și estul țării, sunt închise următoarele tronsoane:

Autostrada A1 București-Râmnicu Vâlcea: închise căile de acces către București de la km. 104, loc. Oarja, județul Argeș – km. 106 Pitești, județul Argeș și 115 Pitești, județul Argeș;

Autostrada A3 București – Brașov: km 7 București – km 68 Bărcănești (Prahova)

Autostrada A7 Ploiești – Adjud: tronson închis integral

Autostrada A0 Centura București: km 22 – 39, între Afumați și Balotești

De asemenea, au fost impuse restricții de tonaj peste 7,5 tone pe mai multe sectoare ale autostrăzii A2 București–Cernavodă, precum și pe drumuri naționale din județele Buzău, Ialomița și Ilfov.

Drumuri naționale cu trafic blocat sau restricționat

Traficul este complet blocat pe mai multe drumuri naționale, printre care:

Județul Buzău:

– DN 22 Râmnicu Sărat – Băile;

– DN 2B Buzău – Vizireni.

Județul Brăila:

– DN 22, limită cu jud. BZ – Gradiștea;

– DN 2B, între loc. Surdila Greci – limita cu jud. Buzău.

Județul Ilfov:

– DNCB – între loc. Bragadiru și Domnești, din cauza stratului de zăpadă de pe carosabil, traficul rutier este blocat pe ambele sensuri.

Județul Vrancea:

– DN 23B, între loc. Măicănești-Ciorăști.

Pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, sunt impuse restricții suplimentare pe sectoare din Buzău și Ialomița.

Vizibilitate zero și intervenții continue

Reprezentanții CNAIR avertizează că vizibilitatea este aproape de zero în zonele afectate:

„Deși utilajele de deszăpezire au acționat neîncetat pe parcursul întregii nopți, rafalele de vânt sunt atât de puternice încât zăpada este depusă înapoi pe carosabil imediat după trecerea lamelor”.

În prezent, sunt pregătite pentru intervenție 76.000 de tone de sare, 790 de tone de clorură de calciu, iar pentru cele 17 aeroporturi din țară sunt disponibile 161 de utilaje de deszăpezire. În infrastructura portuară, bara Sulina este singura zonă închisă din cauza vremii.

Autoritățile recomandă șoferilor să urmărească informările oficiale, să evite deplasările care nu sunt urgente și să respecte indicațiile forțelor de ordine.

