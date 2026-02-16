Zboruri amânate la Aeroportul Suceava, din cauza gheții de pe piste. Sute de pasageri sunt blocați în terminal

Activitatea pe Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava este complet paralizată luni dimineață, după ce pista a fost acoperită parțial cu gheață. Niciun avion nu a putut decola sau ateriza, iar pasagerii sunt nevoiți să aștepte în terminal fără informații clare despre reluarea zborurilor.

Condițiile meteo nefavorabile, cu temperaturi sub zero grade și polei persistent, au îngreunat intervenția echipelor de deszăpezire și degivrare.

Autoritățile aeroportuare susțin că se fac eforturi pentru reluarea operațiunilor în siguranță, însă nu există încă un termen estimativ, relatează presa locală.

Mai multe curse interne și internaționale, programate pentru această dimineață, au fost amânate, iar unele au fost redirecționate către aeroporturile din Iași și Cluj-Napoca. Pasagerii sunt sfătuiți să verifice informațiile zborurilor înainte de a se deplasa spre aeroport.

„Pe fondul temperaturilor negative accentuate și al rafalelor de vânt de pana la 30 noduri (aproximativ 55 km/h), în contextul codului galben de vreme rea emis pentru zona Suceava, procesul de îngheț la nivelul pistei s-a accentuat în cursul nopții și al dimineții. Componenta de vânt a favorizat reînghețarea rapidă a suprafeței tratate, afectând temporar condițiile de aderență.

În aceste condiții, unele curse din cursul nopții și al dimineții au fost rerutate către aeroporturi alternative, iar altele au înregistrat anulări sau întârzieri, în funcție de deciziile operaționale ale companiilor aeriene. În cursul dimineții, intensitatea vântului a scăzut semnificativ, iar echipele aeroportului intervin continuu pentru readucerea pistei în parametri operaționali corespunzători”, a transmis Aeroportul Suceava.