Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, la Interviurile Adevărul

Cât te costă să ajungi din Berceni la Aeroportul Otopeni, pe timp de ninsoare puternică. Diferențe uriașe de preț între aplicațiile de ridesharing

0
0
Publicat:

Traversarea Bucureștiului din cartierul Berceni până la Aeroportul „Henri Coandă” Otopeni poate fi o cheltuială serioasă, în contextul ninsorilor abundente și al tarifelor dinamice practicate de aplicațiile de ridesharing.

Codul portocaliu este în vigoare până la ora 16.00 pentru zona B-IF. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea
Codul portocaliu este în vigoare până la ora 16.00 pentru zona B-IF. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea

Pentru a vedea care este cea mai avantajoasă variantă, publicația B365.ro a comparat prețurile afișate de Bolt, Uber și StarTaxi.

Pentru o cursă din Berceni către Aeroportul Henri Coandă, prețurile diferă semnificativ.

În aplicația Bolt, la ora 09:40, costul unei curse ajungea la 376 de lei.

La aproximativ două ore distanță, tariful a scăzut drastic, până la 105 lei, pe fondul intervenției utilajelor de deszăpezire pe principalele artere.

În aplicația Uber, aceeași deplasare era mai accesibilă încă de dimineață, cu un preț de 128 de lei, care a coborât la 90 de lei în jurul prânzului.

Cea mai ieftină variantă a fost identificată în aplicația StarTaxi, unde tarifele au variat între 84 și 97 de lei, iar la ora 11:45 prețul a scăzut chiar până la 67–81 de lei.

Administrația Națională de Meteorologie a emis informări și avertizări meteo extinse pentru intervalul 18 februarie, ora 10:00 – 19 februarie, ora 10:00, care vizează mare parte din țară. Codul portocaliu de ninsori pentru București și Ilfov este în vigoare până la ora 16:00, situație care continuă să influențeze traficul și costurile de transport în Capitală.

Meteorologii anunță vreme deosebit de rece, ninsori viscolite, strat consistent de zăpadă și intensificări puternice ale vântului, cu efecte semnificative mai ales în estul și sud-estul României.

Potrivit ANM, vremea se va menține rece în Moldova, estul Munteniei și Dobrogea, unde temperaturile maxime vor fi cuprinse între -6 și 0 grade Celsius. Minimele vor fi negative în toată țara, situându-se între -8 și 1 grad Celsius.

București

Top articole

