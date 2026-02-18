Haos în București. Stratul de zăpadă depășește 50 cm, autoritățile par copleșite de situație. Autobuze și tramvaie blocate

Transportul public din București s-a transformat, încă de la primele ore, într-un haos complet. Codul portocaliu de ninsoare în municipiul București și județul Ilfov este valabil până la ora 16:00. Stratul de zăpadă va depăși 50 de centimetri, potrivit meteorologilor.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat, de la Centrul Municipal Integrat pentru Situații de Urgență, că la ora 11:00 nu existau artere principale blocate, deși circulația se desfășoară în condiții de iarnă.

„Fac un apel către populație, să nu iasă din casă dacă nu e nevoie și să nu folosească mașina pentru ca accesul (utilajelor de deszăpezire) să fie cât mai facil”, a transmis primarul Capitalei, într-o conferință făcută împreună cu șeful ISU București-Ilfov, Irinel Precup.

Jurnaliștii prezenți la conferința de presă au observat însă că mai multe bulevarde erau acoperite de zăpadă în cursul dimineții, singura arteră complet curățată fiind cea din fața Primăriei Generale.

Transportul public din București s-a transformat, încă de la primele ore, într-un haos complet. Liniile STB sunt blocate pe mai multe tronsoane, autobuzele rămân împotmolite în zăpadă și există situații în care călătorii trebuie să le împingă pentru a putea înaintea.

Pe mai multe benzi STB și pe șinele de tramvai zăpada a depășit nivelul normal, blocând complet circulația.

→ Imaginea 1/5: Vreme severă în Capitală. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Intervențiile operatorilor de salubritate pe sectoare

Sector 1 – Romprest: 36 utilaje + 239 operatori

Sector 2 – Supercom: 35 utilaje + 200 operatori + 13 coordonatori

Sector 3 – Direcția de Salubritate: 40 utilaje + 300 operatori

Sector 4 – Rosal: 68 utilaje + 380 operatori

Sector 5 – Salubritate: 56 utilaje + 150 operatori + 20 coordonatori

Sector 6 – ASP Salubrizare: 80 utilaje + 460 operatori (pe două ture)

Bilanțul ISU București-Ilfov pentru intervalul 17 februarie, ora 10:00 – 18 februarie, ora 06:00:

București: 91 intervenții

84 copaci îndepărtați

7 elemente de construcție desprinse

32 autoturisme avariate

Județul Ilfov: 10 intervenții

9 copaci îndepărtați

1 element de construcție desprins

8 autoturisme avariate



