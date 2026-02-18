search
Miercuri, 18 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, vine la Interviurile Adevărul

Haos în București. Stratul de zăpadă depășește 50 cm, autoritățile par copleșite de situație. Autobuze și tramvaie blocate

0
0
Publicat:

Transportul public din București s-a transformat, încă de la primele ore, într-un haos complet. Codul portocaliu de ninsoare în municipiul București și județul Ilfov este valabil până la ora 16:00. Stratul de zăpadă va depăși 50 de centimetri, potrivit meteorologilor.

FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea
FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat, de la Centrul Municipal Integrat pentru Situații de Urgență, că la ora 11:00 nu existau artere principale blocate, deși circulația se desfășoară în condiții de iarnă.

„Fac un apel către populație, să nu iasă din casă dacă nu e nevoie și să nu folosească mașina pentru ca accesul (utilajelor de deszăpezire) să fie cât mai facil”, a transmis primarul Capitalei, într-o conferință făcută împreună cu șeful ISU București-Ilfov, Irinel Precup.

Jurnaliștii prezenți la conferința de presă au observat însă că mai multe bulevarde erau acoperite de zăpadă în cursul dimineții, singura arteră complet curățată fiind cea din fața Primăriei Generale.

Transportul public din București s-a transformat, încă de la primele ore, într-un haos complet. Liniile STB sunt blocate pe mai multe tronsoane, autobuzele rămân împotmolite în zăpadă și există situații în care călătorii trebuie să le împingă pentru a putea înaintea.

Pe mai multe benzi STB și pe șinele de tramvai zăpada a depășit nivelul normal, blocând complet circulația.

Vreme severă în Capitală. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea
Imaginea 1/5: Vreme severă în Capitală. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea
Vreme severă în Capitală. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea
Vreme severă în Capitală. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea
Vreme severă în Capitală. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea
Vreme severă în Capitală. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea
Vreme severă în Capitală. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Intervențiile operatorilor de salubritate pe sectoare

Sector 1 – Romprest: 36 utilaje + 239 operatori

Sector 2 – Supercom: 35 utilaje + 200 operatori + 13 coordonatori

Sector 3 – Direcția de Salubritate: 40 utilaje + 300 operatori

Sector 4 – Rosal: 68 utilaje + 380 operatori

Sector 5 – Salubritate: 56 utilaje + 150 operatori + 20 coordonatori

Sector 6 – ASP Salubrizare: 80 utilaje + 460 operatori (pe două ture)

Bilanțul ISU București-Ilfov pentru intervalul 17 februarie, ora 10:00 – 18 februarie, ora 06:00:

București: 91 intervenții

84 copaci îndepărtați

7 elemente de construcție desprinse

32 autoturisme avariate

Județul Ilfov: 10 intervenții

9 copaci îndepărtați

1 element de construcție desprins

8 autoturisme avariate


București

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Operațiunea „Conserva”. Cum a mascat propaganda Kremlinului dispariția lui Putin
digi24.ro
image
Infotrafic. Circulație blocată pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale din cauza ninsorilor. Curse aeriene, anulate
stirileprotv.ro
image
Pe ce dată vine primăvara în România, de fapt. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza, în urma ultimelor episoade de ninsoare
gandul.ro
image
AEI: Prețul la gaze pentru populație ar putea scădea cu până la 23%, pentru non-casnici, să crească cu 25%, după aplicarea noii scheme de la 1 aprilie
mediafax.ro
image
Octavian Popescu, sfătuit să plece de la FCSB: „Dacă rămâne, într-un an de zile e terminat!” Târnovanu, out?!
fanatik.ro
image
Taximetrist găsit mort în maşina de serviciu, pe o stradă din sectorul 1 din București, în mijlocul codului roșu de ninsoare
libertatea.ro
image
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru
digi24.ro
image
Dezastru pentru Gigi Nețoiu! Merge la tribunal, după ce investiția de 6 milioane de euro a fost distrusă
gsp.ro
image
Și-a desfăcut fermoarul la JO de iarnă, chiar sub privirile logodnicului, iar acum vine răsplata
digisport.ro
image
În 2026 trecem la ora de vară mai repede: noaptea în care pierdem o oră de somn
stiripesurse.ro
image
Mihai Gâdea, blocat pe aeroport din cauza vremii extreme: „Nimeni nu știe, de fapt, când va pleca de pe Aeroportul Otopeni”
antena3.ro
image
Prețul curselor ridesharing a sărit în aer. Un drum în București, mai scump decât un zbor în Madrid
observatornews.ro
image
Călăul lui Gheorghe Chindriș, dezvăluiri uluitoare. Motivul pentru care tânărul de 26 de ani l-a ucis pe fostul director de la Cupru Min
cancan.ro
image
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
prosport.ro
image
Filmarea cu telefonul în trafic în 2026: când primești amendă și ce înseamnă „în deplasare”
playtech.ro
image
Fabulos! Ar fi mai tare decât Survivor și Desafío, la un loc. Adrian Porumboiu l-a provocat pe Mihai Stoica după ce oficialul FCSB l-a numit „chibiț”: „Nu rezistă două ture!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cel mai bogat om din Ucraina a intrat "în acțiune"
digisport.ro
image
Înfrângere de proporții pentru Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu, în interiorul PNL
stiripesurse.ro
image
Raed Arafat, avertizare pentru toți românii în privința viscolului puternic: „RĂMÂNEȚI ACASĂ”
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
DOCUMENT. OUG a fost publicată pe când liderii Coaliţiei se certau la Cotroceni. Toţi românii sunt afectaţi!
romaniatv.net
image
Descoperire teribilă în București, în plin cod de ninsori. Un bărbat a fost găsit fără suflare în taxiul pe care-l conducea
mediaflux.ro
image
Dezastru pentru Gigi Nețoiu! Merge la tribunal, după ce investiția de 6 milioane de euro a fost distrusă
gsp.ro
image
VIDEO Informații înfiorătoare despre unul dintre cele mai scandaloase cazuri din istorie. Safari uman la 70.000 de lire sterline. Mai mulți bogați ar fi ucis cu cruzime copii și femei. Cum s-ar fi organizat excursiile de vânătoare umană
actualitate.net
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
Singurele zodii cu noroc dublu în Noul An Chinezesc. Bani, iubire și oportunități neașteptate le bat la ușă. E anul ce le va aduce împliniri și câștiguri spectaculoase
click.ro
image
Desertul pe care îl recomandă Carmen Brumă pentru o digestie sănătoasă și sațietate pe termen lung: „Foarte sănătos”. Este gustos și se prepară extrem de simplu
click.ro
image
Serialul de pe Netflix recomandat de Mihai Morar: „N-am mai făcut asta de mult timp”
click.ro
andrew - sarah
Ce apetit sexual! Însărcinată cu Prințesa Eugenie, ducesa avea o aventură pe la spatele soțului. Cine era bărbatul care i-a luat mințile
okmagazine.ro
Maha Vajiralongkorn foto profimedia 0899581880 jpg
Haremul militar al „Regelui playboy”, care s-a închis într-o cameră de hotel cu 20 de „soldați sexuali”
okmagazine.ro
Robert Duvall foto Profimedia jpg
Motivul sfâșietor pentru care Robert Duvall n-a avut niciodată copii, deși a fost însurat de patru ori
clickpentrufemei.ro
633158781 1463378002463715 1246197978688615498 n jpg
Statuetă neolitică foarte rară, veche de 7.500 de ani, descoperită în Transilvania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Dan Negru, reacție tranșantă despre „inflația de apocalipse” meteo din ultimele zile: „Am găsit cum erau prezentate iernile la TV, cândva.” VIDEO
image
Singurele zodii cu noroc dublu în Noul An Chinezesc. Bani, iubire și oportunități neașteptate le bat la ușă. E anul ce le va aduce împliniri și câștiguri spectaculoase

OK! Magazine

image
Haremul militar al „Regelui playboy”, care s-a închis într-o cameră de hotel cu 20 de „soldați sexuali”

Click! Pentru femei

image
Motivul sfâșietor pentru care Robert Duvall n-a avut niciodată copii, deși a fost însurat de patru ori

Click! Sănătate

image
Anul Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Cele mai norocoase numere și luni pentru fiecare zodie