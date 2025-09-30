Garaj la preț de garsonieră în Capitală. Oferta care șochează piața imobiliară: „Are și un grup sanitar separat”

Garaj la preț de garsonieră în Capitală. O construcție veche, ridicată în 1972 și folosită în prezent drept garaj a fost scoasă la vânzare pe o platformă imobiliară pentru suma de 50.000 de euro.

Clădirea, care beneficiază și de o curte liberă de 20 de metri pătrați, include și un grup sanitar separat. Utilitățile – apă, canalizare, curent electric și gaze – sunt disponibile la limita proprietății. În plus, vânzătorul menționează existența unui certificat de urbanism care permite construirea unei locuințe P+1.

Agentul imobiliar care intermediază vânzarea subliniază că proprietatea este potrivită atât pentru cei care doresc un spațiu sigur pentru mașină și un loc de relaxare, cât și pentru cei care își doresc o locuință cu „minimum de confort”, potrivit libertatea.

„Casa singură, curte în zonă – Banu Manta, str. 55 mp, construcții 30 mp, deschidere 5 m, curte liberă 20 mp. Acum este pe post de garaj cu intrare directă din stradă și mai are și un grup sanitar separat. Utilități: apă, canalizare, curent, gazele sunt la limita de proprietate. Există și un certificat de urbanism în care are ca regim de construcție P+1. Pretabil pentru cei care doresc să-și țină mașina în siguranță și un loc de relaxare, sau pentru o locuință cu minimum de confort. Preț 50.000 euro”, se arată în anunțul de vânzare.