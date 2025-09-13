De la garsonieră la poalele munților: Povestea a doi tineri care au renunțat la Capitală și au cumpărat o casă la țară din 1940

search
Publicat:

Doi tineri din București au renunțat la Capitală pentru liniștea muntelui: au ales să-și ducă traiul în inima Transilvaniei, la poalele Munților Făgăraș. În pandemie, Andreea și Emanuel au cumpărat o casă veche în satul Nou Român, județul Sibiu, pe care o renovează în regim propriu.

Cuplul a investit deja aproximativ 30.000 de euro în renovări. FOTO: Facebook
Cuplul a investit deja aproximativ 30.000 de euro în renovări. FOTO: Facebook

„De când am cumpărat-o și până în prezent muncim continuu. Totul este în plin proces și lucrăm de zor pentru a o aduce la stadiul pe care îl dorim. Suntem singuri, așa că lucrurile merg mai greu, dar mergem înainte”, povestește Andreea, potrivit Lovedeco.

Casa, construită în 1940, are 200 de metri pătrați, trei dormitoare, baie, bucătărie și o verandă cu vedere directă spre munți. În pod, cei doi își doresc să amenajeze o mansardă, iar sub întreaga locuință se află un beci zidit în piatră. În jur, se întinde o curte de 2000 de metri pătrați, cu grădină, livadă și trei șuri.

Tinerii au investit deja aproximativ 30.000 de euro în renovări, iar pentru finalizarea proiectului estimează că vor mai avea nevoie de tot atât. Locuința are acum toate utilitățile moderne: apă curentă, gaz, internet prin fibră optică și centrală termică, dar păstrează și elemente originale, precum ușile din lemn recondiționate.

În grădină cultivă legume, fructe și plante aromatice, iar livada le oferă mere, pere, pruni și nuci.

„Viața la țară nu presupune doar liniște și apusuri frumoase. E și frig când se termina focul în sobă (asta dacă nu vrei să plătești sute de le pe gaz), e despre ploi și noroi până la glezne, e muncă multă și trudă, dincolo de blocurile și asfaltul marelui oraș. Nu porni pe noul drum cu așteptări de oraș, ci cu dorința sinceră de a te adapta. Nu căuta confortul imediat, ci liniște pe termen lung. La țară îmbini utilul cu plăcutul, timpul trece altfel și este valorificat în toate activitățile făcute de-a lungul unei zile, când apare satisfacția pentru ceea ce s-a înfăptuit”, spune Andreea.

