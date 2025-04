Detalii cumplite în cazul fetiței de cinci ani care a fost violată: „Două minute a lipsit tatăl să le ia suc”. Reacția agresorului: „Am fost beat”

Bărbatul de 54 de ani care a fost arestat preventiv, sâmbătă, după ce, vineri, a violat o fetiță de cinci ani, pe care a ademenit-o într-un garaj dezafectat din Arad, susține că nu și-a dat seama ce a făcut și dă vina pe alcool. Tatăl micuței descrie ororile la care a fost supusă copila.

„Îmi pare foarte rău, am fost beat. Nu mi-am dat seama”, a spus violatorul la ieșirea de la Parchet, potrivit Aradon.

Nașa copilei a relatat că a văzut-o pe fetiță plină de sânge.

„Nu știu cum s-a întâmplat, două minute a lipsit tatăl să le ia suc la fete. Ce și cum a luat-o, nu știu”, a spus nașa fetiței.

Femeia spune că bărbatul avea manifestări specifice pedofiliei.

„Avea obiceiul de a păcăli copilele – hai că-ți dau haine, hai că-ți dau aia – și a ademenit-o în garaj”, a mai povestit femeia.

Tatăl micuței a povestit ce s-a întâmplat.

„L-am prins înauntru și am crezut că lacătul e închis. Am tras de ușă și nu am putut să o deschid. Am mers și am căutat-o mai departe și nu am găsit-o, pe urmă a ieșit fetița singură de aici. Am văzut-o toată plină de sânge și mi-am dat seama că e viol”, a declarat tatăl, potrivit Aradon.

„A zis că dacă nu îl lasă să facă ce vrea cu ea, o omoară”

Tatăl a mai povestit că individul, pe care îl văzuse la bar, a ademenit-o cu haine și jucării, a apoi a amenințat-o și a violat-o.

„Fata a povestit că i-a pus cuțitul la gât și a ținut-o și de gură. Îl știam pe individ, zicea că lucrează la pază, chiar i-am zis să mă angajeze și pe mine”.

Fetița și-ar fi auzit tatăl când o căuta, dar nu a putut să strige după ajutor, potrivit Observator News. Rudele sunt șocate de ce s-a întâmplat.

„A zis că dacă nu îl lasă să facă ce vrea cu ea, o omoară", a mai povestit tatăl fetiţei, potrivit Observator.

O persoană care locuiește în zonă spune că individul avea obiceiul să le facă femeilor propuneri de natură sexuală.

Copila violată e în stare gravă

Amintim că incidentul s-a petrecut în după-amiaza zilei de vineri, 11 aprilie, în zona străzii Cocorilor din Arad.

Bărbatul, în vârstă de 54 de ani, care a fost reținut sâmbătă dimineața la Timișoara, a fost arestat, tot sâmbătă, pentru 30 de zile.

„În sarcina inculpatului B.G. s-a reținut că, la data de 11.04.2024, orele 17:50, în timp ce se afla în incinta garajului cu nr. 909/4, situat in spatele blocului bl. A, sc. A, de pe str. Inului, nr. 19, jud. Arad, a întreținut prin constrângere raporturi sexuale normale și orale cu persoana vătămată minoră B. A.-F., în vârstă de 5 ani și 9 luni. Ca urmare a actului de penetrare vaginală, victima minoră a suferit leziuni traumatice care necesită pentru vindecare un număr de 30 de zile de îngrijiri medicale, dacă nu survin complicații, iar conform criteriologiei medico-legale, urmare a traumatismului suferit, viața victimei a fost pusă în primejdie”, au transmis procurorii.

Amintim că un caz șocant, în care victimă a fost tot o fetiță, a avut loc care în mai 2024 Autorul, un bărbat în vârstă de 33 de ani, care şi-a violat şi apoi şi-a ucis nepoata în vârstă de 8 ani, a fost condamnat la 30 de ani de închisoare.