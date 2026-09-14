Bărbat lovit de tramvai pe strada Liviu Rebreanu din București. Victima a fost transportată la spital

Un bărbat în vârstă de 31 de ani, cetățean străin, a fost rănit după ce a fost lovit de tramvai, luni seara, pe strada Liviu Rebreanu din București. Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Un pieton a fost lovit de un tramvai în București. Traficul a fost restricționat Foto: Arhivă

Accidentul s-a produs în jurul orei 20:05, în dreptul imobilului cu numărul 7. Potrivit primelor informații transmise de Brigada Rutieră, tramvaiul era condus de un bărbat de 57 de ani și circula dinspre bulevardul Camil Ressu către strada Câmpia Libertății.

Din cauze care urmează să fie stabilite în urma cercetărilor, vatmanul l-a surprins și accidentat pe pieton în timp ce acesta traversa drumul public.

În urma impactului, bărbatul de 31 de ani a fost rănit și transportat la spital.

Vatmanul a fost testat cu aparatul etilotest și cu DrugTest. Rezultatul testării pentru alcool a fost zero, iar testul pentru substanțe psihoactive a fost negativ.

În timpul cercetării la fața locului, circulația autoturismelor și a tramvaielor a fost restricționată pe ambele sensuri ale străzii Liviu Rebreanu, între bulevardul Camil Ressu și strada Câmpia Libertății.

Polițiștii Brigăzii Rutiere continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările producerii accidentului.