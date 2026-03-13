Exproprieri pentru lărgirea Bulevardului Dimitrie Pompeiu și parcare. Ce sume a aprobat Consiliul General al Capitalei

Consiliul General al Capitalei, reunit vineri, a aprobat exproprieri în valoare totală de 75,8 milioane lei pentru reconfigurarea zonei Dimitrie Pompeiu - Farbica de Glucoză - Şoseaua Pipera.

Hotărârea adoptată vizează declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Lărgire Bd. Dimitrie Pompeiu cu extindere infrastructură de tramvai şi străpungere Bd. Barbu Văcărescu, construire drum de legătură între Şos. Pipera, Bd. Dimitrie Pompeiu şi str. Fabrica de Glucoză şi construire parcare de tip park&ride".

S-au aprobat lista cu imobilele afectate de coridorul de expropriere, precum şi o sumă totală de 75,8 milioane lei ca justă despăgubire pentru imobilele situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică.

Conform referatului de aprobare, prin reconfigurarea zonei Dimitrie Pompeiu - Farbica de Glucoză - Şoseaua Pipera se estimează un impact benefic asupra reţelei rutiere a Capitalei, asupra legăturilor cu zonele urbane limitrofe acesteia, cât şi asupra mediului înconjurător, scrie Agerpres.

"Obiectivul nu este doar acela de fluidizare a traficului, ci şi crearea unui spaţiu urban în care metroul, tramvaiul, bicicleta şi mersul pe jos să se completeze armonios", se explică în document.

În iunie 2025 au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici ai proiectului.

Lucrarea presupune o suprafaţă totală de 79.008 mp, dintre care 35.888 mp se află în proprietatea privată a unor persoane fizice/juridice, iar 43.120 mp în proprietatea publică a municipalităţii sau a statului român.

Coridorul de expropriere afectează imobile-construcţii aflate în proprietate privată,în suprafaţă totală de 767 mp şi garduri aflate în proprietate privată în lungime de 1.411 mp.

Lucrările care se vor face

Proiectul presupune o serie de intervenții majore, printre care: