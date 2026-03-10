Ilie Bolojan cere accelerarea proiectelor pentru rețeaua de transport a energiei electrice: termene mai scurte de avizare și exproprieri urgente

Prim-ministrul Ilie Bolojan a discutat marți, la Palatul Victoria, cu reprezentanții ministerelor implicate în sectorul energiei electrice despre măsuri pentru accelerarea proiectelor de consolidare, extindere și modernizare a rețelei de transport de înaltă tensiune. Premierul a cerut soluții pentru reducerea termenelor de avizare a proiectelor de importanță națională și urgentarea actelor normative necesare pentru exproprierea terenurilor pe care vor fi realizate investițiile.

Potrivit unui comunicat transmis de Guvernul României, la ședința de lucru a fost analizată situația proiectelor de infrastructură energetică, inclusiv cele care vizează interconectarea sistemului electric național cu statele vecine.

În cadrul întâlnirii, premierul a cerut ministerelor implicate să lucreze la modificarea legislației astfel încât proiectele strategice din domeniul energiei electrice să fie avizate mai rapid.

Ministerul Energiei urmează să discute cu celelalte ministere de linie pentru a pregăti soluții legislative care să introducă termene mai scurte de avizare și autorizare, având în vedere că, în prezent, procesul este unul de durată.

Un alt subiect discutat a fost urgentarea proiectelor de acte normative referitoare la exproprierea terenurilor necesare dezvoltării investițiilor în rețeaua de transport a energiei electrice, etapă considerată esențială înainte de începerea lucrărilor. În prezent, mai multe astfel de proiecte de hotărâri de guvern se află deja pe circuitul de avizare.

„Aveți sprijinul meu să simplificați autorizarea și avizarea proiectelor pentru consolidarea, extinderea și modernizarea rețelei de transport a energiei electrice și să vă axați asupra investițiilor strategice din energie”, le-a transmis premierul reprezentanților ministerelor.

Ilie Bolojan a cerut ca proiectele de acte normative privind exproprierile să fie prezentate în ședința de guvern de săptămâna viitoare.

La reuniunea de lucru de la Palatul Victoria au participat și vicepremierul Marian Neacșu, ministrul Finanțelor Alexandru Nazare, ministrul Agriculturii Florin Barbu, ministrul Mediului Diana Buzoianu, ministrul Dezvoltării Cseke Attila, secretarul general al Guvernului Radu Oprea, precum și reprezentanți ai Ministerului Energiei, Ministerului Justiției și Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.