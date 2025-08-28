search
Exproprieri și suplimentarea despăgubirilor pentru mai multe drumuri importante din România

0
0
Publicat:

Guvernul a avizat extinderea coridorului de expropriere pentru Lotul 4 al Centurii Bucureşti Nord, în zona Pantelimon şi suplimentarea despăgubirilor pentru secţiunea Mihăieşti – Suplacu de Barcău a Autostrăzii Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea, anunţă joi ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban.

Un escavator pregătește terenul pentru construcția unei autostrăzi
Exproprieri și suplimentarea despăgubirilor pentru mai multe drumuri au fost aprobate

În plus, au fost aprobate exproprierile pentru aproape 1.750 de imobile necesare construcţiei tronsonului 2 din Autostrada Sibiu - Făgăraş, pe raza localităţilor Avrig, Cârţa şi Porumbacu de Jos. Fondurile alocate pentru aceste măsuri se ridică la peste 1,36 milioane lei, sursa de finanţare fiind asigurată din fonduri europene, spune ministrul.

Guvernul accelerează marile şantiere de infrastructură şi ajustează tarifele de drum. Guvernul a aprobat astăzi, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, un pachet de acte normative care vizează atât accelerarea marilor proiecte de investiţii, cât şi actualizarea legislaţiei în domeniul rutier şi feroviar”, spune ministrul Transporturilor, într-o postare pe Facebook.

Potrivit ministrului, printre cele mai importante decizii se numără aprobarea exproprierilor pentru aproape 1.750 de imobile necesare construcţiei tronsonului 2 al Autostrăzii Sibiu - Făgăraş, pe raza localităţilor Avrig, Cârţa şi Porumbacu de Jos. Măsura permite deschiderea şantierelor pe terenurile indispensabile realizării acestui obiectiv de investiţii.

„Tot în zona de mari proiecte rutiere, Guvernul a avizat extinderea coridorului de expropriere pentru Lotul 4 al Centurii Bucureşti Nord, în zona Pantelimon, dar şi suplimentarea despăgubirilor şi actualizarea documentaţiilor cadastrale pentru secţiunea Mihăieşti – Suplacu de Barcău a Autostrăzii Braşov – Târgu Mureş – Cluj – Oradea”, spune ministrul.

Fondurile alocate pentru aceste măsuri se ridică la peste 1,36 milioane lei, sursa de finanţare fiind asigurată din fonduri europene, menţionează oficialul.

Ciprian Şerban arată că, în plan regional, o parte din terenul administrat de Aeroclubul României trece în domeniul public al judeţului Dolj, pentru amenajarea unui parc aeronautic, investiţie care trebuie realizată în termen de cinci ani.

Executivul a aprobat, totodată, modificarea Ordonanţei nr. 15/2002 privind tarifele de utilizare a drumurilor naţionale. Documentul actualizează nivelul rovinietei şi al amenzilor contravenţionale aplicate şoferilor care circulă fără taxă. Impactul financiar estimat al măsurilor se ridică la circa 130 de milioane de euro, fonduri care vor contribui la întreţinerea şi modernizarea reţelei rutiere”, anunţă ministrul.

În paralel, Guvernul a aprobat şi o ordonanţă care vizează domeniul feroviar. Actul normativ introduce reguli clare privind testarea personalului cu atribuţii de siguranţă la consumul de alcool şi substanţe psihoactive, stabileşte cadrul legal pentru recoltarea şi analiza probelor biologice şi defineşte transportul de tip „tram-train”, oferind Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii competenţa de a emite reglementări pentru acest nou tip de mobilitate. Suplimentar, sunt corectate erori tehnice şi se aliniază legislaţia naţională la directivele europene.

Prin aceste măsuri, Guvernul, prin Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, îşi reafirmă angajamentul pentru finalizarea marilor obiective de infrastructură, reiterând preocuparea constantă pentru finanţarea întreţinerii drumurilor şi modernizarea transportului feroviar printr-un cadru legal clar şi adaptat realităţilor europene”, afirmă Ciprian Şerban.

