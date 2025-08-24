search
Duminică, 24 August 2025
Adevărul
Scandal după exproprierile pentru Magistrala 4 de metrou. Proprietarii nemulțumiți amenință statul cu procese

Publicat:

Guvernul a aprobat exproprierile pentru extinderea Magistralei 4 de metrou din București, însă zeci de proprietari de case și blocuri contestă sumele oferite și amenință că vor da statul în judecată pentru despăgubiri mai mari.  

Scandal pe bani înainte de damararea lucrărilor pentru magistrala de metrou / Sursa foto: Eli Driu
Scandal pe bani înainte de damararea lucrărilor pentru magistrala de metrou / Sursa foto: Eli Driu

Scandal pe bani grei între bucureștenii afectați de lucrări și statul român

Proprietari ai imobilelor care vor fi demolate pentru extinderea Magistralei 4 de metrou vor fi despăgubiți, însă mulți se așteptau la sume mai mari decât e dispus să le ofere statul și spun că vor merge în instanță dacă primesc prea puțin, potrivit Știrile Pro TV.

Un bucureștean, care trăiește de trei decenii în casa care înseamnă pentru el bani, timp și amintiri, urmează să fie expropriat. Ar accepta să plece numai dacă despăgubirea ar acoperi cu adevărat valoarea locuinței lui.

„S-au aruncat pe piață niște prețuri care sunt la jumătate. O să încerc și cu vecinii mei să văd, dacă este cazul o să apelăm la un avocat. Nu am nimic împotrivă, nu mă pot opune eu unei situații publice. Să fie suma corectă”, spune acesta. 

Și pentru o doamnă este greu să își lase apartamentul în care și-a crescut cei trei copii. 

„Ai tot confortul să te trezești că vin ei și îți spun că trebuie să pleci pe suma de… să îmi dea banii care trebuie, nu să mă arunce din casa mea, că, vezi doamne, trebuie să primesc o pomană din partea lor” a declarat femeia. 

Suma pe care statul o va plăti pentru exproprieri este de 142 de milioane de lei. În total, vorbim despre 118 imobile aflate în proprietate privată, dar și terenuri care însumează peste 110 mii de metri pătrați.

Despăgubirile au fost estimate pe baza grilei notariale, însă valoarea finală vă fi stabilită printr-un raport individual.

Patriarhia Română, expropriată de stat pentru a face loc Magistralei 4 de metrou. Și proprietățile private sunt vizate 

La începutul lunii august, Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Extinderea rețelei de metrou Magistrala 4 de metrou, Secțiunea Gara de Nord – Gara Progresul”.

Ministerul Transporturilor a inițiat un proiect pentru exproprierea a cel puțin 10 hectare de teren și peste 100 de proprietari, în vederea extinderii Magistralei 4 de metrou. Printre cei afectați se numără persoane fizice, cât și instituții precum Patriarhia Română, Universitatea București și CFR. Cea mai mare despăgubire ajunge la o firmă privată din București. 

Lista exproprierilor include persoane fizice, dar și persoane juridice precum Universitatea București, Ministerul Transporturilor, CFR SA, Patriarhia etc. 

Patriarhia Română va primi aproximativ opt milioane de lei pentru 1780 mp teren (500 de euro/mp) și construcții în jurul a 500 de mp.

Suma se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2025. 

Cea mai mare despăgubire o primește o firmă privată din București 

Cea mai mare despăgubire este acordată firmei Pîrvescu Company, suma de 16,3 milioane de lei pentru construcții în suprafață de 4590 mp, respectiv un preț unitar de 700 euro/mp, mai arată sursa citată.  

București

