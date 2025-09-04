search
Dezbatere crucială la Ministerul Mediului: viitorul Pădurii Băneasa și impactul asupra locuitorilor din Greenfield

Publicat:
Ultima actualizare:

Vineri, între orele 14.00-16.00, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor are loc dezbaterea publică pe tema inițiativei de declarare a Pădurii Băneasa arie naturală protejată. Evenimentul este esențial pentru rezolvarea problemei accesului în cartierul din imediata apropiere a pădurii. De ani întregi, locuitorii din Greenfield se plâng că sunt „captivi” între pădure și lipsa unor căi de acces directe către oraș. 

FOTO Arhivă

Dezbaterea este organizată în timp ce ONG-uri de mediu contestă în instanță un contract de peaj semnat între Romsilva – Direcția Silvică Ilfov și Federația Greenfield, în baza căruia, de câteva zile, se poate ieși din cartier și prin Pădurea Băneasa. Tranzitul se face exclusiv în sens unic: Consolight - Aleea Padina, iar în weekend, drumul este dedicat pietonilor și bicicliștilor, accesul auto fiind permis doar de luni până vineri.

Organizațiile de mediu au transmis și o scrisoare deschisă către Ministerul Mediului, Romsilva și Garda Forestieră, prin care solicită stoparea de urgență accesului auto pe drumul forestier din Pădurea Băneasa. ONG-urile reclamă că acest demers contravine prevederilor Codului Silvic și ar putea afecta integritatea Centurii Verzi București–Ilfov.

Semnatarii acestei scrisori îi cer ministrului Mediului, Diana Buzoianu (USR) să își asume public menținerea drumurilor din pădure închise pentru mașini, să renunțe la contractul de peaj încheiat de Direcția Silvică Ilfov, să mobilizeze Garda Forestieră pentru verificarea legalității acestui contract și să îl publice transparent și să demareze procedura de declarare a Pădurii Băneasa arie naturală protejată.

Drama locuitorilor din apropierea pădurii

La rândul ei, Federația Greenfield Băneasa, organizația care reprezintă peste 6.500 de membri, locuitori ai cartierului de lângă pădure care aparține de Sectorul 1, a transmis o scrisoare deschisă ministrei Diana Buzoianu, prin care solicită „realizarea unui proiect de încadrare a Pădurii Băneasa ca arie naturală protejată de nivel național, de către Ministerul Mediului, precum și o dezbatere publică extinsă în care și comunitățile învecinate acesteia să fie implicate”.

Federația subliniază că „este esențial ca pădurea Băneasa să fie gestionată și întreținută corespunzător, iar locuitorii comunității să aibă acces liber și sigur către orașul din care fac parte”. 

Organizația invocă situații concrete, precum furtuna din iulie 2025, care a blocat pentru opt ore singura cale de acces din cartier. „Accesul pentru situații de urgență este absolut necesar să fie realizat prin intermediul drumurilor forestiere existente”, se arată în document. Asta după ce vijelia din 17 iulie a pus la pământ zeci de copaci şi stâlpi de electricitate vechi, iar singurul drum de acces în cartier a fost blocat. În aceste condiţii, oamenii care locuiesc în zonă, fie au rămas blocaţi în case, fie nu au mai putut ajunge ore întregi la locuinţele lor, fiind vorba despre mii de persoane.

Locuitorii atrag atenţia că în cazul unei situaţii de urgenţă, ambulanţele sau autospecialele nu ar putea ajunge în cartier şi solicită autorităţilor să mai deschidă o cale de acces către oraș. Ei menţionează că a existat și un alt drum (forestier) prin pădure - Vadul Moldovei - care însă a fost închis accesului auto după ce Romsilva a pus în executare o decizie judecătorească. Compania a dat vina pe primarul general de atunci, dar Nicușor Dan a acuzat dezvoltatorul Impact că i-a păcălit pe cumpărătorii apartamentelor. Folosind acel drum forestier în timpul orelor de vârf, locuitorii cartierului Greenfield scuteau în jur de 50 de minute. Altfel spus, nu mai erau nevoiți să facă un ocol de 9 km.

Oamenii asigură că nu vor să distrugă pădurea. „Ne acuză ONG-urile că afectăm pădurea. Fals! Adevărul e simplu: traficul sufocant si coloanele de mașini de pe Aleea Teișani, care este lipită de pădure, poluează de 7 ori mai mult. Noi vrem soluții reale, nu scandaluri inventate”

Sentința Tribunalului București

Amintim că, pe 13 august 2025, Tribunalul București a respins cererea formulată de Eco-Civica și Agent Green privind suspendarea contractului de peaj aferent utilizării, în regim privat, a drumului forestier Padina, o alternativă pentru ieșirea din cartier a locuitorilor.

ONG-urile au fost obligate la plata cheltuielilor de judecată în valoare de 7.000 lei.

Această hotărâre confirmă că avem un contract perfect legal, în acord cu Codul Silvic și legislația aplicabilă. Nu vorbim, așadar, de invenții sau manipulări, așa cum am fost acuzați de cele două ONG-uri și chiar de un fost ministru, ci de o decizie judecătorească definitivă în favoarea Federației. Pentru corecta informare și pentru a evita speculațiile, decizia privind oportunitatea deschiderii drumului forestier aparține exclusiv Federației Greenfield Băneasa, în calitate de beneficiar, conform contractului legal semnat cu Romsilva”, a explicat președintele Federației Cătălin Diaconescu.

Drumul forestier poate fi folosit exclusiv de către membrii Federației, cu respectarea următoarelor reguli:

1. Accesul auto este permis doar pentru vehicule cu masa totală maximă de 3,5 tone.

2. Viteza maximă admisă este 30 km/h, pentru protejarea faunei și respectarea liniștii forestiere.

3. Staționarea vehiculelor pe drum sau în afara amprizei acestuia este strict interzisă. Drumurile trebuie să rămână libere pentru utilajele silvice și mașinile de intervenție.

4. Este interzisă aruncarea mucurilor de țigară sau a altor materiale inflamabile. Respectarea normelor de prevenire a incendiilor este esențială.

5. Este interzis claxonul sau orice altă formă de poluare fonică în fondul forestier.

6. Tranzitul se face exclusiv în sens unic: Consolight → Padina, ca soluție temporară de ieșire din cartier.

7. În weekend, drumul este dedicat pietonilor și bicicliștilor. Accesul auto este permis doar de luni până vineri.

Nerespectarea acestor reguli atrage sancțiuni, inclusiv eliminarea numărului auto din baza de date a barierei și pierderea dreptului de acces pe acest drum.

Beneficiile utilizării drumului Consolight – Padina

„Acest contract de peaj nu este un moft, ci o necesitate vitală pentru locuitorii Greenfield. Folosirea drumului Consolight – Padina, comparativ cu Aleea Teișani, reduce impactul asupra mediului și timpul de tranzit:

• Timp de tranzit de până la 10 ori mai mic;

• Consum de carburant de 4 ori mai redus;

• Emisii de noxe de 7 ori mai scăzute;

• Emisii de particule PM10 reduse de 8 ori.

Așteptăm, desigur, soluția finală privind redeschiderea drumului Vadul Moldovei, însă până atunci, dreptul nostru la o viață normală nu poate fi îngrădit”, conchide Diaconescu.

