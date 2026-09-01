De la copii la seniori: Peste 20 de programe dedicate comunității din Sectorul 2

De la tratamente medicale și sprijin pentru copii, până la locuințe sociale, masă caldă, fertilizare in vitro și integrarea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii: acestea sunt proiectele și programele sociale derulate de către cei de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 (DGASPC).

Programe sociale în Sectorul 2 Foto: Primăria sectorului 2

Servicii de medicină dentară gratuite, consultații oftalmologice, ochelari, tratament pentru cataractă, acces la servicii medicale pentru persoane neasigurate, o masă caldă, sprijin pentru copiii aflați în situații vulnerabile, servicii pentru victimele infracțiunilor și sprijin pentru obținerea unei locuințe sociale sunt câteva dintre formele concrete de ajutor disponibile în prezent pentru locuitorii Sectorului 2, prin proiectele derulate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2.

„În Sectorul 2, politica socială trebuie să ajungă concret la oameni, acolo unde apare o nevoie reală. De aceea, dezvoltăm programe care acoperă situații de viață foarte diferite: sănătate, familie, educație, dizabilitate, locuire și sprijin pentru persoanele vârstnice. Pentru noi, rezultatul se vede în viețile oamenilor care primesc acces la un serviciu de care au nevoie”, a declarat Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2.

1/4 Proiecte sociale sectorul 2 (4) jpeg Foto: Sectorul 2

„Un sistem social eficient înseamnă servicii care răspund unor situații concrete: un copil care are nevoie de sprijin, un senior care are nevoie de acces la servicii medicale, o persoană cu dizabilități care își caută un loc de muncă sau o familie care traversează o perioadă dificilă. Prin aceste proiecte construim răspunsuri adaptate fiecărei categorii de beneficiari”, declară Akan Osman directorul general al DGASPC Sector 2.

10 proiecte pentru comunitate: consultații, tratamente și sprijin pentru sănătate

Printre formele concrete de sprijin oferite de DGASPC Sector 2 se numără Policlinica Socială „Zâmbet pentru toți”, care asigură servicii de medicină dentară pentru copii, adulți și persoane vârstnice aflate în situații de dificultate. Accesul la aceste servicii este stabilit în funcție de categoria de beneficiar și de veniturile acestuia, prin plafoane adaptate fiecărei situații. În 2025, proiectul a avut un buget de 1,44 milioane de lei de care au beneficiat 1.426 de locuitori ai sectorului 2. În 2026, programul are aceeași finanțare. Până în prezent, în 2026, 599 de persoane au folosit serviciile acestui program.

„Un viitor mai clar”- sprijin pentru vederea persoanelor vârstnice

Persoanele vârstnice din Sectorul 2 pot beneficia, începând cu 2025, prin proiectul pilot „Un viitor mai clar” de consultații oftalmologice, precum și de rame, lentile și accesorii medicale, în funcție de nevoile identificate. Programul se adresează persoanelor care au atins vârsta legală de pensionare, au domiciliul sau reședința în Sectorul 2 și se încadrează în criteriul de venit stabilit prin proiect. Programul a fost modificat prin HCL nr. 209/2026. Până acum, 265 de persoane au beneficiat de acest program.

Un alt proiect pilot al Sectorului 2 vizează tratamentul cataractei, prin acoperirea parțială sau integrală a costurilor intervențiilor chirurgicale pentru persoane vârstnice, adulți și copii diagnosticați cu cataractă, în condițiile prevăzute de program. Perioada de implementare a proiectului a fost prelungită prin HCL nr. 60/2026.

Programul multianual „FIV pentru Sectorul 2” oferă sprijin financiar pentru proceduri de fertilizare in vitro cuplurilor care se confruntă cu infertilitatea, indiferent dacă sunt căsătorite sau necăsătorite, precum și femeilor singure infertile. Pentru accesarea programului sunt necesare domiciliul stabil în Sectorul 2 de cel puțin un an, statutul de asigurat, încadrarea în plafonul de venit prevăzut de program și vârsta cuprinsă între 24 și 42 de ani. Programul poate finanța 50 de beneficiari pe an, în limita bugetului aprobat.

Sprijin pentru copii și familii

Prin cele trei proiecte- „Împreună în familie- Program pentru reintegrarea familială și prevenirea separării copiilor din Sectorul 2”, „Copii, familie, comunitate- un model inovativ pentru prevenirea separării copiilor de părinți și pentru reintegrarea copiilor în familie în sectorul 2 al municipiului București” și „Intervenții integrate în comunitate pentru copii și familii aflate în situație de risc”- DGASPC Sector 2 oferă sprijin copiilor și familiilor aflate în situații vulnerabile, cu servicii menite să susțină menținerea copiilor în familie și reintegrarea celor aflați în sistemul de protecție specială.

Cele trei proiecte vizează, fiecare, câte 270 de copii, dintre care 255 de copii aflați în situații de risc de separare de familie și 15 copii din sistemul de protecție specială, care beneficiază de acces la servicii comunitare integrate. Proiectele au un buget total de 29,55 de milioane de lei, bani contractați din fonduri europene, cu un procent de co-finanțare aferent fiecărui proiect. Proiectul „Copii, familie, comunitate- un model inovativ pentru prevenirea separării copiilor de părinți și pentru reintegrarea copiilor în familie în Sectorul 2” este implementat de Asociația SOS Satele Copiilor România, în calitate de lider de proiect, în parteneriat cu DGASPC Sector 2. În cadrul proiectului, sprijinul se acordă individualizat, în funcție de nevoile copilului și ale familiei. Concret, familiile și copiii beneficiază de: sprijin financiar sub forma unei subvenții de 600 lei/copil, precum și de 10 ședințe de terapie. În funcție de nevoile identificate, sprijinul poate viza și decontarea unor servicii sau tratamente medicale, mici reparații/amenajări ale locuinței, precum și participarea la anumite activități educaționale sau recreative.

O masă caldă pentru persoane vârstnice și persoane vulnerabile

Cantina socială „Marathon” oferă zilnic o masă caldă persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate, printr-un program destinat persoanelor vârstnice aflate în evidența DGASPC Sector 2, persoanelor vârstnice cu venituri sub nivelul salariului minim, persoanelor vârstnice încadrate în grad de dizabilitate, precum și persoanelor fără adăpost găzduite în Adăpostul de Noapte pentru Persoane Adulte. Programul are 147 de beneficiari care vin zilnic pentru o masă caldă.

Caravane medicale în Pantelimon, Tei Toboc - Colentina și Baicului

Pentru persoanele din Sectorul 2 care au acces dificil la servicii medicale de bază, DGASPC Sector 2 derulează, în parteneriat cu „Caravana cu medici”, un program prin care serviciile medicale sunt aduse direct în comunitate. Sunt prevăzute câte patru caravane în zonele Pantelimon, Tei Toboc-Colentina și Baicului, fiecare caravană având posibilitatea să ofere servicii medicale pentru 100 de beneficiari. Programul se adresează persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate, în special vârstnicilor și persoanelor fără adăpost. Pe data de 29 august, cea de a 12-a și ultima caravană a fost amplasată în zona Baicului, în incinta școlii nr. 145. Conform acordului de parteneriat, din septembrie anul trecut și până în septembrie anul acesta, au fost prevăzute 12 caravane pentru zonele urbane marginalizate- Plumbuita Baicului și Tei Toboc.

Primăria Sectorului 2 continuă programul de sprijin financiar pentru fertilizare in vitro, destinat cuplurilor infertile și femeilor singure

Până la începutul lunii august, 1.090 de persoane au beneficiat de servicii medicale precum: măsurători paraclinice (TA, SaO2, AV, IMC, EKG), analize, ecografie abdominală, consult de specialitate (medicină internă), optometrie, eliberare scrisoare medicală cu recomandări de specialitate. Au fost identificate peste 20 de afecțiuni, precum obezitate, anemii, formațiuni hepatice, ciroza hepatică, chisturi renale, formațiuni uterine, diabet tip 2, etc. Proiectul ar urma să fie prelungit încă un an, perioadă în care vor fi prevăzute încă opt caravane.

Un centru pentru viață independentă și integrarea persoanelor cu dizabilități

La Talent and Innovation Lab, primul centrul de inovare socială din Europa de Est (strada M.I. Glinka nr. 7) dedicat persoanelor cu dizabilități și tinerilor aflați în sistemul de protecție specială, aceștia pot găsi un spațiu pentru dezvoltarea abilităților necesare unei vieți independente și pentru pregătirea profesională. Centrul oferă activități prin care beneficiarii își pot dezvolta deprinderi practice utile pe piața muncii, într-un mediu accesibil persoanelor cu dizabilități. Programul se adresează persoanelor cu certificat de încadrare în grad de handicap, tinerilor din sistemul de protecție specială care își continuă studiile sau se pregătesc pentru piața muncii, precum și familiilor și membrilor comunității interesați de activități educative. Anul trecut și anul acesta au avut parte de ședințe de consiliere vocațională peste 370 de beneficiari.

Sprijin pentru intrarea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii

Proiectul „Sprijin pentru intrarea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii” este dedicat inserției profesionale a persoanelor cu dizabilități la piața muncii. Acesta prevede un grup țintă de 4.090 de persoane și obiectivul de creștere a accesului la piața muncii pentru 2.045 de persoane pe perioada proiectului. Proiectul este finanțat din fonduri europene și are un buget total de 2,24 milioane de lei.

Proiecte în curs de aprobare

Un centru de zi pentru seniori

La centrul de zi din incinta Bisericii Sf. Dumitru (șoseaua Colentina nr. 13), persoanele vârstnice din Sectorul 2 vor putea socializa și petrece timpul liber. Cât de curând, aici, aceștia vor avea acces la activități comunitare și culturale, consiliere psihosocială, informare juridică, orientare profesională, activități caritabile, sprijin material, terapii de relaxare și gimnastică geriatrică. Printre activitățile de care vor avea parte sunt: cursuri de pictură, cor, limbi străine, dezvoltare personală, prim ajutor, teatru, digitalizare, informare medicală/civică/fraude online.

Sprijin direct pentru victimele infracțiunilor

Prin proiectul pilot „Serviciul Integrat pentru Sprijinirea Victimelor Infracțiunilor”, DGASPC Sector 2 și Asociația ADPARE vor oferi, începând cu 2027, servicii integrate de asistență directă pentru victimele infracțiunilor, inclusiv copii, adulți și alte persoane vulnerabile. Obiectivul este susținerea procesului de recuperare și a construirii unei vieți autonome pentru persoanele afectate.

Lista complete de proiecte și programe

1. „Împreună în familie - Program pentru reintegrarea familială și prevenirea separării copiilor din Sectorul 2” - servicii comunitare integrate pentru copii aflați în situații de risc și familiile lor.

2. „Copii, familie, comunitate - un model inovativ pentru prevenirea separării copiilor de părinți și pentru reintegrarea copiilor în familie în sectorul 2 al municipiului București” - proiect derulat împreună cu Asociația SOS Satele Copiilor România, pentru prevenirea separării copiilor de părinți și reintegrarea în familie.

3. „Consiliul Local al Tinerilor Sector 2”- proiect pentru tineri de 16-18 ani, cu activități civice, sociale și comunitare.

4. „Intervenții integrate în comunitate pentru copii și familii aflați în situație de risc”- servicii pentru copii și familii aflate în sărăcie și pentru reintegrarea copiilor în familie.

Peste 120 de pisici, găsite în condiții precare în două locuințe din Sectorul 2. Felinele s-au înmulțit necontrolat ani la rând

5. „Împreună pentru Siguranță”- voluntariat și pregătirea comunității pentru situații de urgență.

6. „Rețeaua APP- Suport pentru o viață independentă în comunitate pentru persoanele cu dizabilități”- dezvoltarea serviciilor de asistență personală profesionistă.

7. „Policlinica socială- Zâmbet pentru toți”- servicii de medicină dentară pentru persoane aflate în dificultate.

8. Proiect pilot pentru tratamentul cataractei - sprijin pentru costurile tratamentului chirurgical.

9. „Sprijin pentru accesul la pachetul serviciilor medicale de bază pentru persoanele neasigurate din Sectorul 2”- acces la servicii medicale pentru persoane vulnerabile.

10. Cantina socială „Marathon”- masă caldă pentru persoane vârstnice și alte persoane vulnerabile.

11. „Centrul de inovare socială - Talent and Innovation Lab” - competențe pentru viață independentă și integrare profesională pentru persoane cu dizabilități.

12. Caravana cu medici - servicii medicale mobile în Pantelimon, Tei Toboc-Colentina și Baicului.

13. „Un viitor mai clar”- consultații oftalmologice, rame, lentile și accesorii pentru persoane vârstnice eligibile.

14. „FIV pentru Sectorul 2”- sprijin financiar pentru proceduri de fertilizare in vitro, în limita criteriilor și bugetului programului.

15. „Help Autism și Sectorul 2- parteneriat pentru dezvoltarea serviciilor de îngrijire de zi pentru copiii cu dizabilități”- proiectul are ca obiectiv extinderea serviciilor pentru copiii cu dizabilități și familiile acestora de pe raza Sectorului 2.

16. „Îmbunătățirea capacității de inserție profesională a persoanelor cu dizabilități pe piața muncii”, în colaborare cu ANPDPD - proiect dedicat integrării profesionale a persoanelor cu dizabilități din Sectorul 2.

17. Centrul de zi de socializare și petrecere a timpului liber pentru persoane vârstnice- colaborare cu Parohia Sf. Dumitru-Colentina (proiect)

18. „Serviciul Integrat pentru Sprijinirea Victimelor Infracțiunilor”- asistență pentru copii, adulți și persoane vulnerabile (proiect)

19. Banca Locală de Alimente Sector 2 (proiect)- proiect pentru colectarea, gestionarea, prepararea și acordarea de sprijin alimentar persoanelor vulnerabile- în implementare

20. La domiciliu „Sectorul 2 Accesibil - Sprijin Mobil pentru Persoane cu Dizabilități” (proiect)- proiectul are ca obiectiv dezvoltarea serviciilor de sprijin în comunitate pentru persoanele cu dizabilități prin echipe mobile

21. „Comunitate sănătoasă prin prevenție”- servicii de recuperare prin masaj și nutriție pentru categorii vulnerabile de adulți și seniori.

22. „CLEAR MINDS - Program de prevenire privind consumul substanțelor interzise dedicat elevilor din școlile existente în Sectorul 2”- program pentru 1.500 de elevi din cinci unități de învățământ, cu implicarea părinților și profesorilor.

23. „Achiziționarea și modernizarea de locuințe sociale individuale destinate persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială”- proiect dedicat persoanelor din comunitățile marginalizate care trăiesc în locuințe improprii sau adăposturi improvizate.