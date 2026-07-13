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Primăria Sectorului 2 continuă programul de sprijin financiar pentru fertilizare in vitro, destinat cuplurilor infertile și femeilor singure

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Consiliul Local Sector 2 urmează să dezbată în şedinţa extraordinară de marţi un proiect care prevede acordarea unui sprijin financiar de maximum 20.000 lei pentru un beneficiar pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro.

Fertilizare in vitro
Fertilizare in vitro FOTO: Arhivă

Programul este destinat cuplurilor infertile, căsătorite sau necăsătorite, precum şi femeilor singure infertile, diagnosticate cu o afecţiune incompatibilă cu reproducerea pe cale naturală de către medicul specialist.

Programul multianual "FIV pentru Sectorul 2" se va derula pe o perioadă trei ani, respectiv 2026 - 2028, pentru maximum 50 beneficiari anual.

Finanţarea se va asigura din bugetul local, cuantumul sprijinului financiar fiind de maximum 1.000.000 lei/an, scrie Agerpres.

Principalele criterii de eligibilitate vizează: domiciliul stabil pe raza Sectorului 2 de minimum un an; calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România; inexistenţa datoriilor la bugetul local; vârsta femeii solicitante să fie cuprinsă între 24 şi 42 de ani la data depunerii cererii de înscriere.

Plafonul de venit aplicabil este de 11.400 lei venit net lunar pentru cupluri, respectiv 5.700 lei venit net lunar pentru femeile singure.

Programul prevede acordarea unui sprijin financiar cu o valoare totală de maximum 20.000 lei/beneficiar sub forma a două vouchere nominale şi netransferabile.

Este vorba despre un voucher pentru tratament medicamentos, în valoare de 5.000 lei, şi un voucher pentru proceduri medicale, în valoare de 15.000 lei.

Voucherele se utilizează exclusiv în farmaciile şi unităţile sanitare partenere ale programului. Perioada de valabilitate a voucherelor este de 12 luni de la data emiterii acestora.

Un beneficiar poate aplica şi poate obţine sprijinul financiar pentru maximum trei proceduri distincte în cursul unui an calendaristic, pe perioada desfăşurării programului, numai dacă procedura anterioară de fertilizare în vitro a fost încheiată şi a avut rezultat negativ, dovedit prin document medical eliberat de medicul specialist, şi numai în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie

Conform referatului de aprobare, la nivel global, aproximativ o persoană din şase se confruntă cu infertilitatea, iar în România peste 17% dintre cupluri întâmpină dificultăţi în a concepe un copil.

"Costurile ridicate ale procedurilor de fertilizare in vitro limitează accesul la tratamentele de specialitate, în special pentru persoanele şi familiile cu venituri reduse sau medii, care nu pot susţine integral aceste cheltuieli din fonduri proprii. (...) În prezent, la nivel naţional există programe de sprijin pentru reproducerea umană asistată medical, însă resursele disponibile sunt limitate şi nu acoperă în totalitate nevoile existente", se explică în document.

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