Primarul Sectorului 4 și candidat în alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei, Daniel Băluță, a semnalat marți, 11 noiembrie, apariția unor informații false potrivit cărora lucrările de consolidare și refacere a Planșeului Unirii ar fi fost oprite.

Edilul a calificat aceste afirmații drept „un fals, răspândit cu scopul de a manipula opinia publică”.

„Alertă de știri false! În ultima perioadă circulă o serie de informații eronate potrivit cărora lucrările de la Planșeul Unirii s-ar fi oprit. Este un fals, răspândit cu scopul de a manipula opinia publică.

Lucrările la Planșeul Unirii continuă în ritm susținut, pentru că de acest proiect depinde siguranța tuturor bucureștenilor: șoferi, pietoni și locuitori de orice vârstă. Acest șantier este rezultatul unei colaborări reale între administrații și al unei viziuni comune pentru dezvoltarea orașului”, a spus Daniel Băluță într-o postare pe pagina de Facebook.

Pentru a demonstra că muncitorii sunt pe șantier, Băluță a încălțat cizmele galbene de cauciuc, și-a pus geaca reflectorizantă pe el și a transmis de pe teren că se lucrează. El a mai spus că grație efortului comun pe care Primăria Sectorului 4 l-a avut cu președintele Nicușor Dan.

„După cum vedeți, la planșelul Unirii se lucrează intens. Se face armătura, așadar în niciun caz lucrările nu s-au oprit, chiar dacă finanțarea întârzie se apară. Împreună cu constructorul am găsit soluții eficiente ca această lucrare să continue, pentru că Bucureștiul trebuie pus în siguranță”, a spus Băluță în materialul video publicat pe Facebook.

Până în prezent, lucrările aflate în fazele 1 și 2 au atins doar 25% din progresul total, iar costurile depășesc deja bugetul alocat pentru acest an. Acestea sunt programate să se încheie în 2027, iar pasajul în 2028.

Recent, constructorul proiectului a avertizat că nu va continua lucrările dacă Guvernul nu achită suma restantă de aproximativ 135 de milioane de lei.