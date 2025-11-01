Intervențiile la Planșeul Unirii avansează, dar cu restanțe de 135 de milioane de lei. Erbașu: „Bugetul nu ajunge pentru finalizarea lucrărilor”

Lucrările de consolidare a Planșeului Unirii din București sunt în grafic, cu un stadiu fizic de aproximativ 25% după cinci luni de la începere, a declarat sâmbătă antreprenorul Cristian Erbașu.

Potrivit acestuia, prima fază a proiectului (cea care vizează zona dinspre Splai, Hanul lui Manuc și segmentul de lângă râul Dâmbovița) ar urma să fie finalizată până la sfârșitul anului. Totuși, continuarea lucrărilor depinde de fondurile alocate de Guvern.

„Lucrările sunt în grafic. Momentan am avut 150 de milioane de lei bugetaţi pentru acest an. Avem lucrări de aproape 200 de milioane de lei. Prima fază va fi finalizată în acest an şi vom continua cu următoarele faze în funcţie de bugetele alocate de Guvernul României. Prima fază înseamnă ceea ce s-a început acum în zona dinspre Splai, dinspre Hanul lui Manuc şi acea parte dinspre râul Dâmboviţa unde era extrem de deteriorat, însă trebuie să continuăm şi să ne ducem şi spre zona metroului şi spre zona pasajului pentru a fi consolidat”, a declarat Erbașu în cadrul unei conferințe, potrivit Agerpres.

Antreprenorul a avertizat că bugetul actual nu este suficient pentru finalizarea întregului proiect, deși autoritățile au dat asigurări că modernizarea Planșeului Unirii rămâne o prioritate, având în vedere importanța zonei pentru traficul din Capitală.

„Bugetul nu ajunge pentru finalizarea lucrărilor. Vom vedea la anul. Dacă nu ne alocă bani, evident că va trebui să ne oprim la această fază, dar avem promisiuni că această lucrare este prioritară pentru că e totuşi mijlocul Bucureştiului, este extrem de circulată zona, influenţează viaţa multor bucureşteni. Şi, odată începută, şi ştiţi bine în ce condiţii a fost începută, trebuie finalizată. Stadiul lucrării în momentul de faţă e undeva la 25% după cinci luni”, a spus Erbașu.

Erbașu a precizat că există facturi restante în valoare de aproximativ 135 de milioane de lei, neplătite de o lună-două, însă a subliniat că situația nu este „critică”.

„Sunt restanţe, dar nu sunt foarte vechi. Facturile sunt la nivel de o lună, două. Valoarea este în jur de 135 de milioane de lei”, a explicat acesta.

Constructorul a mai spus că în prezent compania Construcții Erbașu are o expunere de circa 95% pe proiecte publice și că, în ciuda dificultăților de finanțare, nu intenționează să facă disponibilizări, deși angajările vor fi limitate.

„Nu cred că vom recurge la disponibilizări, dar, spre deosebire de perioadele anterioare, cred că nu vom mai angaja decât poate local şi în anumite situaţii temporare. Dar nu cred că vom mai avea angajări substanţiale în perioada următoare”, a menționat Erbașu.

Compania are aproximativ 2.200 de muncitori, dintre care 850 sunt străini, reprezentând 40% din totalul forței de muncă.

De asemenea, Erbașu a anunțat că firma analizează posibilitatea extinderii în afara țării și lucrează la proiecte care vizează și infrastructura subterană:

„Analizăm mereu şi cred că suntem acum la o dimensiune care ne poate permite să abordăm şi alte pieţe, însă trebuie să analizăm atent dacă aceste pieţe pot fi atacate de firme de construcţii româneşti, în condiţiile în care, din păcate, nu avem o susţinere consistentă din partea statului şi a altor instituţii, cum ar fi instituţiile bancare. (...) Suntem destul de aproape de a câştiga o lucrare în zona metroului. Deci, după tramvaie, a urmat metroul şi probabil că în cele din vom ajunge şi la calea ferată”, a spus antreprenorul.