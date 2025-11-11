Exclusiv Planurile lui Băluță pentru Capitală. „Orașul trebuie să se extindă către periferie”

Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a declarat la Interviurile Adevărul că Bucureștiul trebuie să se extindă către periferie, iar pe termen scurt prioritatea o reprezintă finalizarea lucrărilor de infrastructură și punerea în siguranță a clădirilor.

„Există lucruri pe care le poți face repede. Prelungirea Ghencea, de exemplu. Într-un timp de genul acesta se poate încheia o astfel de lucrare. Putem realiza documentații pentru închiderea inelului median. Putem încpe lucrări, veni în sprijinul CNAIR pentru a închide șoseaua de centură. Lucrurile astea se pot face. Minuni nu au cum să se întâmple”, a declarat Daniel Băluță pentru Adevărul.

Potrivit edilului, „orașul trebuie să se extindă către periferie”. El a dat exemplul prelungirii magistralei de metrou până în comuna Berceni.

„Este un exemplu de bune practici vizavi de acest lucru. De asemenea, avem magistrala M4 de metrou. este un alt exemplu care nu face altceva decât să extindă Capitala și să ușureze transportul”.

Pe termen lung, edilul a dat exemplul Budapestei și Varșoviei, unde suprafața orașului este mult mai mare la o populație similară. Pe termen scurt trebuie rezolvate urgențele, iar pe termen mediu trebuie puse în ordine construcțiile, unele abandonate, altele în risc seismic, potrivit acestuia.

„Lucruri spectaculoase, vizibile cu ochiul liber nu pot fi foarte multe, pentru că majoritatea lucrărilor sunt în subteran, punând în siguranță viața oamenilor”, subliniază Daniel Băluță.

Interviul complet poate fi citi aici.