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Cum va fi sărbătorită Ziua Eroilor la Castelul Țepeș din Parcul Carol I. Accesul publicului este gratuit

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Oficiul Național pentru Cultul Eroilor (ONCE) organizează sâmbătă, 6 iunie, între orele 10:00 și 14:00, o nouă ediție a Zilei Porților Deschise la Castelul Țepeș din București, sediul instituției.

Ziua Porților Deschise la Castelul Țepeș va avea loc sâmbătă, 6 iunie, în Parcul Carol I. FOTO: ONCE
Ziua Porților Deschise la Castelul Țepeș va avea loc sâmbătă, 6 iunie, în Parcul Carol I. FOTO: ONCE

Potrivit unui comunicat al Oficiului Național pentru Cultul Eroilor (ONCE), evenimentul le oferă vizitatorilor posibilitatea de a descoperi activitatea instituției și proiectele dedicate păstrării memoriei eroilor României.

Ediția din acest an are loc și în contextul împlinirii a 120 de ani de la inaugurarea Parcului Carol I.

Pe parcursul evenimentului, publicul va putea participa la tururi ghidate ale Castelului Țepeș și va putea vizita expoziții de fotografii, documente, hărți și obiecte cu valoare istorică. Organizatorii anunță și activități interactive destinate vizitatorilor de toate vârstele.

Programul va include momente de muzică de fanfară susținute de reprezentanți ai Inspectoratului General al Muzicilor Militare, exerciții de drill team realizate de militari ai Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”, precum și secvențe de reconstituire istorico-militară prezentate de Asociația Tradiții Ostășești.

De asemenea, vizitatorii vor putea vedea tehnică militară, armament și echipamente utilizate de structuri ale Armatei României în activitățile de instruire și în misiunile specifice.

Accesul publicului este gratuit.

Castelul Țepeș este situat în Parcul Carol I și a fost construit cu ocazia Expoziției Generale Române din 1906. Potrivit ONCE, zona a devenit, în perioada interbelică, unul dintre principalele repere ale cultului eroilor din România. În apropierea castelului a fost amenajat, în 1923, Mormântul Ostașului Necunoscut, unul dintre cele mai importante monumente dedicate militarilor români căzuți la datorie.

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