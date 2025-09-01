search
Luni, 1 Septembrie 2025
Foto Cum arată șantierul magistralei 6 de metrou: „Există un precedent nedorit, unde lipsa finanțării a cauzat întârzierea de 7 ani”

0
0
Publicat:

Asociația Metrou Ușor a vizitat șantierul Magistralei 6 de metrou pentru a documenta foto și video stadiul lucrărilor. Reprezentanții asociației atrag atenția că termenele asumate pentru finalizare depind de asigurarea finanțării.

Se lucrează la M6 metrou București FOTo: Fb/Asociația Metrou Ușor
Se lucrează la M6 metrou București FOTo: Fb/Asociația Metrou Ușor

Magistrala 6 de metrou, aflată în construcție, urmează să lege Gara de Nord de Aeroportul Henri Coandă (Otopeni). Are 14 km lungime, 12 stații noi și va parcurge zone importante din Capitală: Gara de Nord, Basarab, Piața Victoriei, 1 Mai, Expoziției, Băneasa, Aeroport. Este împărțită în două secțiuni: secțiunea 1 – 1 Mai – Tokyo și secțiunea 2 – Tokyo – aeroport Otopeni.

Pe secțiunea 1 lucrările au început în decembrie 2023 și este estimat că vor fi finalizate în 2027, în timp ce pe secțiunea 2 contractul a fost semnat în mai 2023 și lucrările ar trebui să fie finalizate în 2028.

Reprezentanții Asociației Metrou Ușor au vizitat șantierul Magistralei 6 de metrou joi, 28 august 2025, mai exact tronsonul cuprins între stațiile Tokyo și 1 Mai, însoțiți de reprezentanți ai constructorului, documentând progresul înregistrat.

Vizita pe șantier a început la stația Tokyo, unde cele două utilaje TBM (Sfânta Maria și Sfânta Ana) au fost introduse în pământ. Primul utilaj a finalizat prima interstație la data de 18 august, iar cel de-al doilea urmează în 2-3 săptămâni, cel mai probabil în jurul datei de 8 septembrie, când este sărbătorită Sfânta Ana. Aceasta se află în prezent la jumătatea distanței dintre stațiile Tokyo (Mall Băneasa) și Aeroport Băneasa, iar la momentul vizitei acesta monta unul din inele care alcătuiesc structura tunelului. Astfel de inele sunt compuse din 6 bolțari cu formă neregulată, care asigură rezistență și etanșeitate sporite, fiind montați într-o anumită ordine, ca într-un puzzle. Mai mult, aceștia sunt fabricați în România, lângă Ploiești”, a precizat Metrou Ușor, într-o postare pe Facebook.

Lucrările la Magistrala 6 de metrou București avansează FOTO: FB/Asociația Metrou Ușor
Lucrările la Magistrala 6 de metrou București avansează FOTO: FB/Asociația Metrou Ușor

Vizita a continuat cu stația Gara Băneasa, constatându-se că s-a finalizat structura laterală a stației (pereții mulați) și nivelul intermediar unde, ulterior, vor fi montați turnicheții de acces, în timp ce la ultimul nivel, cel la care va fi peronul, constructorul excavează pământul. „Urmează turnarea radierulului (podeaua stației), pregătind astfel sosirea utilajelor TBM. Provocarea acestei zone este terenul nisipos, din cauza proximității față de albia lacului Herăstrău”, atrag atenția reprezentanții asociației.

„Actualul contract aflat în derulare nu prevede și realizarea finisajelor”

Lucrările sunt într-un stadiu incipient la stația Expoziției. S-au executat devierile de rețele edilitare și o parte din planșeul (tavanul) stației și a început excavarea nivelului intermediar în capătul nordic al stației. Deși la acest moment lucrările se desfășoară conform graficului, Asociația Metrou Ușor atrage atenția că este necesar, pe de o parte, ca finanțarea să fie asigurată în continuare pentru a se menține acest ritm, iar pe de alta, să se demareze licitațiile pentru finisaje și dotarea cu echipamente, necuprinse în actualele contracte. Dacă nu se va întâmpla așa, se poate repeta experiența nedorită de pe tronsonul Eroilor – Drumul Taberei, unde s-a înregistrat o întârziere de 7 ani.

În prezent, lucrările la structura stațiilor și a tunelelor se află în grafic, urmând a fi finalizate în 2 ani, cu condiția ca finanțarea să fie asigurată în continuare. Atragem atenția că există un precedent nedorit cu Magistrala 5 (tronsonul Eroilor - Drumul Taberei), unde lipsa finanțării a cauzat întârzierea de 7 ani a obiectivului de investiție. Un alt aspect ce nu trebuie ignorat este că actualul contract aflat în derulare nu prevede și realizarea finisajelor, precum calea de rulare a metrourilor, peroanele stațiilor sau dotarea cu echipamente. Din punctul nostru de vedere, trebuie urgentate procedurile de licitare a acestor servicii. În caz contrar, inaugurarea M6 riscă să fie amânată”, este avertismentul asociației.

Lucrări în stadiu incipient la stația Expoziției FOTO: FB/Asociația Metrou Ușor
Lucrări în stadiu incipient la stația Expoziției FOTO: FB/Asociația Metrou Ușor

Conform informațiilor publice, licitația pentru achiziția materialului rulant urmează să fie lansată până la finele acestui an. De asemenea, interconectarea cu M4 va fi începută.

București

