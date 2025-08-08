search
Vineri, 8 August 2025
Control de amploare la Metrorex pentru verificarea siguranței trenurilor de metrou și a instruirii personalului

Publicat:

Vineri se desfășoară o amplă acțiune de control la Metrorex. Ministerul Transporturilor, împreună cu Autoritatea de Siguranță Feroviară Română (ASFR) și Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) București verifică modul în care sunt respectate normele de siguranță și exploatare a trenurilor de metrou, regulile de muncă, instruirea profesională a personalului și gestionarea incidentelor.

Transportul cu metroul trebuie să fie nu doar rapid și eficient, ci și sigur. FOTO: Shutterstock
Potrivit ministrului Transporturilor, Ciprian Șerban, în verificări sunt angrenați reprezentanți ai Corpului de Control al MTI, 24 de inspectori de stat ai ASFR și 6 inspectori de la ITM București.

„La această oră, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Autoritatea de Siguranță Feroviară Română (ASFR) desfășoară, împreună cu Inspectoratul Teritorial de Muncă București, o amplă acțiune comună de inspecție la Metrorex SA. (...)

Echipele mixte verifică, direct pe teren, modul în care sunt respectate normele și cerințele legale privind: siguranța și exploatarea trenurilor de metrou; întreținerea și repararea vehiculelor feroviare; respectarea regulilor de muncă și instruirea profesională a personalului; gestionarea incidentelor și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare”, a subliniat ministrul, într-un mesaj postat pe Facebook.

„Transportul cu metroul trebuie să fie nu doar rapid și eficient, ci și sigur. Această acțiune comună cu ITM București arată că avem toleranță zero față de abaterile care pot pune în pericol siguranța călătorilor și a personalului”, a completat ministrul.

Concluziile care pot fi făcute publice vor fi prezentate după finalizarea controalelor și analizarea documentelor, inclusiv a modului în care Metrorex respectă dispozițiile legale în vigoare.

Amintim că de curând, Ministerul Transporturilor a pus în dezbatere publică un proiect de ordin care prevede scumpirea călătoriilor integrate metrou-suprafață, fără nicio legătură cu creșterea TVA de la 1 august 2025 sau cu alte măsuri de austeritate. O călătorie cu metroul ar putea costa 7 lei, de la 5 lei în prezent.

București

