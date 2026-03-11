search
Miercuri, 11 Martie 2026
Mirel Rădoi nu este primul antrenor care antrenează gratis echipa lui Becali. Tehnicianul de dinaintea lui a rezistat doar 40 de zile

Publicat:
Ultima actualizare:

Mirel Rădoi (44 de ani) a fost instalat ieri la FCSB și a precizat că va antrena fără să primească bani, urmând ca doar colaboratorii săi să fie plătiți în cele două luni și jumătate de mandat.

Gigi Becali plătește bine FOTO Mediafax
Gigi Becali plătește bine FOTO Mediafax

Gestul lui Rădoi intrigat pe Victor Pițurcă (69 de ani), cel care l-a adus ca jucător la Steaua, la sugestia lui Sorin Cârțu (70 de ani).

„E neprofesionist”

Referindu-se și la motivul pentru care Mirel Rădoi ar fi acceptat să revină la FCSB, după experiența anterioară, Victor Pițurcă presupune că „interesul de a antrena l-a determinat să vină. Că doar nu avea el grija FCSB. Nu vrea bani, deci doar să antreneze, probabil. Deși înțeleg că are alt aranjament din vară.

Asta că nu vrea bani e iar un gest neprofesionist. Păi, de acum ce-o să facă, o să antreneze gratis toată cariera?! Nu înțeleg ce înseamnă asta. Trebuie să fii plătit, să răspunzi pentru ce faci. Și, până la urmă, cine să-l tragă la răspundere, la situația în care e echipa acum?!

Nu văd ce poate face Mirel Rădoi într-un timp atât de scurt. Repet, nu vreau să deranjez, dar când iei niște măsuri benefice pentru echipă. Iar astea nu mi se par benefice! Pentru a rezolva problemele de la FCSB, un antrenor are nevoie de timp”.

Ilie Dumitrescu: „Așa am vrut”

Înaintea lui Rădoi, a mai existat un antrenor în „era Becali” care nu a acceptat să fie plătit pentru a pregăti Steaua (așa se numea atunci echipa preluată în 2003 de latifundiar).

Este vorba despre Ilie Dumitrescu (57 de ani) în prezent analist TV și angajat la FRF.  Pe 11 august 2010 a revenit pe banca tehnică, fiind numit în funcția de antrenor principal la  Steaua. A debutat cu o victorie, echipa câștigând cu 2-1 meciul cu Victoria Brănești din campionat. A urmat apoi calificarea în grupele Ligii Europa, la lovituri de departajare, în deplasare, în fața echipei elvețiene Grasshopers Zurich, la finele timpului regulamentar și al prelungirilor, Steaua fusese învinsă cu 1-0. A fost primul dintr-o serie de cinci meciuri consecutive fără victorie, la capătul cărora și-a anunțat demisia. A rezistat la Steaua doar 40 de zile, decizia fiindu-i influențată de galeria stelistă, care i-a cerut să demisioneze.  

Ilie a activat în perioada august 2010-septembrie 2010, apoi a devenit expert Digi. La 12 ani distanță, „Mister” a explicat că a părăsit banca tehnică a roș-albaștrilor din cauza ieșirilor publice ale patronului și a dezvăluit motivul pentru care nu a fost plătit de Gigi Becali.

De ce nu am luat niciun ban? Că nu am vrut să iau bani de la el vreodată! Așa am vrut. I-am spus: „Respectă măcar să nu ieși să vorbești, după șase luni tragem linie! Și așa nu am contract, pe ce să discutăm?”. Nu a reușit să respecte gentleman agreement-ul ăsta între noi. Am venit și după...

Cred că Pițurcă îi ceruse o garanție de vreo cinci milioane de euro, nu știu care era înțelegerea între ei. Și i-am zis că vin să-l ajut, să mă lase șase luni că am încredere că pot să fac treabă. „Și-mi pui un bonus la finalul campionatului și la intrarea în Champions League”.

Am avut un orgoliu, sunt foarte muți antrenori care vin, semnează... Adică nu semnează, „îți mai dau niște bani așa, am semnat”. Mă rog, nu mai contează”, a transmis Ilie Dumitrescu, la emisiunea Fotbal Club.

