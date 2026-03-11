search
Miercuri, 11 Martie 2026
Liga Campionilor, optimile de finală: Tottenham, nenorocită de propriul portar, scor de maidan la Bergamo

0
0
Publicat:

Rezultatede curtea școlii s-au înregistrat în două dintre meciurile jucate marți seară în optimile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal.

Kinsky, consolat de Romero FOTO EPA
Kinsky, consolat de Romero FOTO EPA

Cu Radu Drăgușin rezervă nefolosită, Tottenham a fost strivită la Madrid. A fost 5-2 pentru Atlético Madrid, care are acum prima șansă la calificarea în sferturile UEFA Champions League. Spaniolii au câștigat cu 5-2 și au ajuns la 20 de meciuri eliminatorii consecutive fără înfrângere pe teren propriu în competiție, sub conducerea lui Diego Simeone.

Tottenham a spulberat rapid orice speranță că poate ajunge în ”sferturi” după doar șase minute, când Antonin Kinsky, un fel de Loris Karius pentru Liverpool în finala Ligii din 2018, a alunecat încercând să paseze, oferindu-i mingea direct lui Ademola Lookman.

Nigerianul a pasat în fața porții către Julian Alvarez, care, cu generozitate, a trimis mai departe către Marcos Llorente, iar acesta a finalizat cu calm.

Ca să agraveze situația, doar opt minute mai târziu a venit rândul lui Micky van de Ven să alunece, permițându-i lui Antoine Griezmann să scape singur spre poartă și să înscrie al doilea gol.

La doar câteva secunde după reluare, coșmarul lui Spurs a continuat, când Kinsky a degajat complet greșit, trimițând mingea direct la Alvarez, care a împins-o în poarta goală.

A fost finalul unei seri de coșmar pentru portarul ceh, care a fost înlocuit de Guglielmo Vicario imediat după minutul 15.

Totuși, și el a fost nevoit să scoată mingea din poartă la doar cinci minute după ce a intrat pe teren. O lovitură liberă executată de Griezmann a fost deviată spre propria poartă de Pape Matar Sarr, iar Vicario a reușit să respingă de pe linie, dar nu a mai putut face nimic pentru a-l opri pe Robin Le Normand să împingă mingea în plasă.

Publicația britanică nu a avut milă de Antonin Kinsky, notat cu 1 de jurnaliști: „A primit un punct pentru că și-a făcut apariția”, notează sec Spurs Web

Au continuat și mai dur, prevestindu-i o soartă sumbră: ”Un jucător e posibil să-și fi încheiat cariera la Tottenham”, au titrat cei de la Spurs Web, cu referire la Antonin Kinsky.

A fost departe de un debut ideal și i-a făcut cadou lui Atletico primul gol, după ce a alunecat în încercarea de a degaja din 6 metri. Greșelile au continuat pentru goalkeeper. Mingea a ricoșat din piciorul lui la Julian Alvarez, care a marcat cu poarta goală. După 17 minute, a fost înlocuit cu Guglielmo Vicario”, au mai punctat jurnaliștii englezi.

Igor Tudor a cerut calm, iar indiferent dacă vorbele sale au avut efect sau nu, oaspeții au redus din diferență la scurt timp, când Richarlison a pasat către Pedro Porro, care s-a descurcat excelent și a finalizat cu eleganță.

Lookman l-a obligat pe Vicario să intervină inspirat pentru a evita o umilință și mai mare, înainte ca Cristian Romero să lovească bara dintr-un corner.

La zece minute de la startul reprizei secunde, meciul a trecut de la o posibilă revenire a lui Spurs la o demonstrație a lui Atleti în doar câteva secunde, când Jan Oblak a avut o intervenție fantastică pentru a-l bloca pe Richarlison, iar degajarea haotică a fost deviată de Griezmann în direcția lui Alvarez, care a sprintat 60 de metri și a înscris al doilea gol personal, trecând mingea de Vicario.

Rezultatul nu mai putea fi pus la îndoială, dar Dominic Solanke a continuat să preseze și a fost răsplătit cu 15 minute înainte de final, când o pasă greșită a lui Oblak a fost interceptată de Porro, iar mingea trimisă către atacantul englez a dus scorul la 5-2.

Van de Ven a ratat o ocazie importantă, trimițând peste poartă cu puțin peste zece minute înainte de final, ocazie care ar fi putut reaprinde speranțele lui Tottenham, dar acum echipa are șase înfrângeri consecutive în toate competițiile, după ce a început seara cu speranța la a patra victorie și meci fără gol primit în UCL.

Pentru Los Colchoneros, sunt acum 16 victorii în ultimele 18 meciuri pe teren propriu, iar săptămâna viitoare vor merge la Londra cu un avantaj de trei goluri.

Liga Campionilor - optimi de finală

Galatasaray - Liverpool 1-0

Atalanta - Bayern Munchen 1-6

Atletico Madrid - Tottenham 5-2

Newcastle - Barcelona 1-1

manuscris jpg
Descoperire spectaculoasă: un manuscris al lui Arhimede ascuns sub o pictură modernă
historia.ro
