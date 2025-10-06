Polițiștii din București, împreună cu reprezentanți ai ITM și ANPC, au desfășurat o amplă acțiune de control în două cluburi din Sectorul 2 al Capitalei, „Forge” și „Șurubelnița”. În urma verificărilor, s-au aplicat sancțiuni de aproape 19.000 de lei, iar activitatea unuia dintre localuri a fost suspendată temporar.

La data de 4 octombrie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 8 Poliție, împreună cu Serviciul de Investigare a Criminalității Economice – Sector 2 și cu sprijinul polițiștilor din Secțiile 6, 7, 8, 9 și 28, au desfășurat verificări în sistem integrat la mai multe societăți comerciale cu specific de divertisment din Sectorul 2. La acțiune au participat și reprezentanți ai Inspectoratului Teritorial de Muncă și ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

Scopul principal al controalelor a fost verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind funcționarea și autorizarea cluburilor, controlul sistemelor de pază, precum și prevenirea și combaterea faptelor antisociale comise în incinta și în zona acestor locații.

Amenzi de 19.000 de lei și activitate suspendată la un club

În urma activităților desfășurate, polițiștii au legitimat peste 60 de persoane și au verificat 10 autoturisme, efectuând mai multe controale corporale și asupra bagajelor. „Au fost aplicate 5 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 19.000 de lei”, au transmis reprezentanții Poliției Capitalei.

Sancțiunile au fost aplicate conform Legii 61/1991 privind încălcarea normelor de conviețuire socială, Legii 33/2003 privind paza obiectivelor și persoanelor, dar și Ordonanței Guvernului 21/1992 privind protecția consumatorilor.

În urma verificărilor, inspectorii ANPC au dispus oprirea temporară a activității Clubului „Șurubelnița”, una dintre societățile vizate.

Tot în cadrul acțiunii, polițiștii au constatat o infracțiune de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase, iar cercetările sunt în desfășurare pentru stabilirea situației de fapt.

Autoritățile promit noi acțiuni

„Astfel de activități reflectă angajamentul autorităților de a veghea constant la respectarea legii și la protejarea intereselor cetățenilor”, se arată în comunicatul transmis de Poliția Capitalei. Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne subliniază că structurile MAI acționează permanent pentru prevenirea și combaterea situațiilor care pot afecta siguranța și liniștea publică, iar acțiunile în sistem integrat vor continua și în perioada următoare.