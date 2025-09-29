ANAF pregătește controale cu drone pentru a depista proprietăți construite ilegal

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pregătește controale cu drone și inteligență artificială, care să ajute la reducerea fraudelor.

Ministerul Finanțelor ia în calcul să doteze Fiscul cu drone, ca să poată supraveghea din aer controalele. Cu ajutorul acestora, inspectorii vor putea urmări în timp real ce se întâmplă, de exemplu, în cazul marilor depozite, care e mișcarea mărfurilor, zi și noapte, chiar și în zone greu accesibile la sol.

Dronele vor fi, de asemenea, folosite pentru identificarea construcțiilor ridicate sau extinse fără autorizatie, pentru a fi ulterior impozitate.

„Propunem instituirea unor mijloace moderne de verificare cu privire la existența și mărimea imobilelor construite cu sau fără autorizație de construire, astfel încât să existe temei legal pentru o primărie ca, prin utilizarea dronelor, să poată să identifice aceste imobile. Nu mai trebuie să meargă inspectorii pe teren, nu e o problemă legată de dreptul de proprietate. Este o metodă des folosită în alte state membre UE și aceste drone sunt capabile să facă și măsurători. Pe baza acestor măsurători se va deschide rol fiscal pentru cetățeanul care nu și-a declarat această construcție, indiferent că a fost construită cu sau fără autorizație de construire”, anunța ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, în vară.

Modelul este inspirat de sistemul folosit în Grecia, unde autoritatea fiscală se folosește acum de drone, inteligență artificială și mari baze de date pentru a supraveghea de la vămi, depozite până la săli de nunți, cluburi și mici ferme.

”Dronele noastre sunt conectate la această sală (de control - n.r.) și astfel putem în cazuri dificile, precum cele de contrabanda sau transportu de mărfuri periculoase - să le controlăm eficient”, a transmis șeful Autorității Independente pentru Venituri Publice, Giorgos Pitsilis.

În 2024, Grecia a fost printre puținele țări europene cu excedent bugetar, în vreme ce România are deficit excesiv de 5 ani.

La noi, abia de câteva luni ANAF folosește un nou soft antifraudă, la fel ca acela din Marea Britanie, care integrează mai multe baze de date pentru a identifica firmele cu activități suspecte.

”După ce softul respectiv indică un anumit caz, inspectorii merg, dar astfel salvăm foarte multe resurse, pentru că nu o să mai controleze în orb diverse firme. ANAF va controla acele firme unde avem indicii că într-adevăr există probleme, nu peste tot”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Următorul pas este ca inspectorii de la Antifraudă și Vamă să fie echipați cu camere video purtate pe corp, la fel ca polițiștii operativi.

Ministrul Finanțelor a spus că Guvernul intenționează să introducă obligativitatea purtării camerelor de înregistrare pentru funcționarii care efectuează controale fiscale.

„Cei care lucrează pe teren ar trebui să aibă bodycam-uri. De ce au poliţiştii bodycam şi inspectorii de la Antifraudă să nu aibă? Tot ce înseamnă inspector vamal sau inspector ANAF cu atribuţii directe de control să respecte aceleaşi reguli – să poarte bodycam şi, în timpul acţiunilor, să fie obligaţi să le folosească”, spunea Alexandru Nazare.