Sâmbătă, 20 Septembrie 2025
Adevărul
Video Desfășurare de forțe în Țăndărei, după ce un bărbat a fost ucis din cauza unui teren. Patru persoane au fost reținute

Publicat:

Patru persoane, trei bărbați și o femeie, au fost reținute în urma scandalului soldat cu un bărbat mort în Țăndărei, Ialomița. Cercetările continuă într-un dosar penal pentru omor, iar aproximativ 40 de polițiști și jandarmi mențin ordinea în oraș.

FOTO: IPJ Ialomita
FOTO: IPJ Ialomita

În cursul nopții trecute, în urma activităților complexe desfășurate de polițiști, persoanele implicate în scandal au fost identificate, patru dintre acestea fiind reținute.

Trei bărbați și o femeie, cu vârste între 19 și 43 de ani, au fost reținuți.

„În cursul nopții trecute, în urma activităților complexe derulate de polițisti, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalului Ialomița, persoanele implicate au fost identificate, patru dintre acestea fiind reținute.

Astfel, trei barbați si o femeie, cu vârste cuprinse între 19 și 43 de ani, au fost introduse în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Ialomița”, a transmis IPJ Ialomița. 

La acest moment, pe raza orașului Țăndărei acționează aproximativ 40 de efective de polițiști și jandarmi pentru menținerea climatului de siguranță publică.

Cercetările continuă într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor.

Cauza conflictului

La data de 19 septembrie 2025, în jurul orei 15.30, IPJ Ialomița a fost sesizat despre faptul că, în Țăndărei, are loc o agresiune între mai multe persoane, una dintre acestea fiind înjunghiată. Polițiștii s-au deplasat urgent la fața locului, pentru aplanarea conflictului”, a transmis IPJ Ialomița.

Din primele verificări a rezultat că cinci persoane s-au agresat reciproc. În urma incidentului, două persoane au suferit leziuni și au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate. „Unul dintre bărbați, cel care a fost înjunghiat, a decedat”, a precizat Comisar-șef de poliție Savu Daniel-Sebastian, inspector șef al IPJ Ialomița.

Se pare că agresiunea a pornit de la o dispută pe un teren și a fost inițiată între doi frați care locuiesc pe aceeași stradă. Din verificări rezultă că între cei doi nu exista un istoric conflictual, agresiunea fiind spontană.

Slobozia

